Tehovalvonta paljasti Raahen surkean huumetilanteen – poliisi huolestui

Poliisi otti valvonnan yhteydessä kiinni kuusi henkilöä.

Oulun poliisilaitos suoritti tehostettua huumausainevalvontaa Raahessa viime viikonloppuna. Valvonnan aikana kirjattiin 17 rikosilmoitusta nimikkeillä huumausaineen käyttörikos tai huumausainerikos.

Poliisi teki kuusi kiinniottoa ja takavarikkoon päätyi muun muassa huumausaineita, huumausaineiden käyttövälineitä, rahaa sekä erilaisia vaarallisia esineitä. Lisäksi kahta henkilöä epäillään ajoneuvon kuljettamisesta huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena.

Epäiltyjen jäljille päästiin rikostiedustelun, kenttävalvonnan ja poliisille tulleiden useiden vihjetietojen perusteella.

Poliisin mukaan tehostetulle valvonnalle nähtiin selkeä tarve, sillä huumausaineiden käyttörikostilastot ja muukin kentältä saatu tieto ovat herättäneet huolta. Viikonlopun tehovalvonnan valmistelu ja resursointi johtivat melko huomattaviin tuloksiin.

Jokilaaksojen valvonta- ja hälytystoimintayksikön johtaja ylikomisario Veijo Alavaikko pitää tuloksia odotettuina mutta myös huolestuttavina.

– On vaikea tarkkaan arvioida, millainen vaikutus huumausaineilla on tavallisen raahelaisen turvallisuuteen. Varmaa on kuitenkin, että ellei tilanteeseen jatkuvasti puututa, ilmiö yleistyy entisestään ja tällöin mahdollisuus kohdata yleisillä paikoilla huumausainerikollisuuden lieveilmiöitä kasvaa, arvioi Alavaikko.

Monissa nyt paljastuneissa tapauksissa päihdeongelmiin puuttumista jatkavat seuraavaksi myös muut viranomaiset ja ammattilaiset. Raahen alueella on parhaillaan käynnistymässä niin sanottu Ankkuri-malli, joka puuttuu nuorten orastaviin päihdeongelmiin.

Poliisi kiittää kaikista saamistaan vihjetiedoista. Jatkossakin mahdollisista huumausainerikollisuuteen liittyvistä epäilyistä taikka vihjeistä pyydetään ottamaan yhteyttä Oulun poliisin vihjepuhelimeen p.0295 416 194 tai sähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi

Käytettävissä on myös poliisin valtakunnallinen nettivinkki-palvelu: https://www.poliisi.fi/nettivinkki. Kiireelliset asiat kehotetaan soittamaan suoraan hätäkeskuksen numeroon 112.