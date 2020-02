Lappilaismies uhkaili sosiaalityöntekijöiden henkeä tapaamisissa – pelotteli ottavansa lapsen panttivangiksi

Lapsen huoltajuuskiista meni liian pitkälle Torniossa. Isä tuomittiin useista rikoksista ehdolliseen vankeuteen.

Lapin käräjäoikeus on tuominnut sosiaalityöntekijöitä ja entistä puolisoaan pelotelleen torniolaismiehen 8 kuukauden ja 4 päivän mittaiseen ehdolliseen vankeuteen yhdeksästä eri rikoksesta.

Mies lähetti sosiaalityöntekijöille syksyllä 2018 sähköpostitse tappouhkauksia. Lisäksi hän sanoi lapsen tapaamisoikeutta koskeneessa palaverissa helmikuussa 2019 kahden sosiaalityöntekijän saavan rynnäkkökivääristä luodin otsaansa. Samassa palaverissa mies nosti esiin Porvoossa tapahtuneen lapsensurman.

Sosiaalityöntekijät pelkäsivät asioimista miehen kanssa, sillä hän on jo aiemmin saanut tuomion käräjäoikeudelta laittomasta uhkauksesta.

– Hän on esittänyt syytteessä tarkoitetut uhkaukset tarkoituksenaan vaikuttaa huoltoasiansa käsittelyyn. Hän on näin menettelyllään uhannut käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen. Syytetty on sanotulla menettelyllään syyllistynyt virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen, käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.

Huoltoriidat johtivat myös siihen, että mies pelotteli puhelimessa entistä puolisoaan kidnappauksella. Mies sanoi ottavansa lapsen panttivangiksi, koska viranomaiset eivät tee mitä hän pyytää. Puhelussa hän ilmoitti heidän olevan juuri ylittämässä yhdessä Norjan rajaa. Lapsi oli kuitenkin isänsä kanssa mökillä.

Isä oli jo aikaisemmin uhannut kaappaavansa lapsen sellaiseen maahan, jossa ei ole luovutussopimusta. Hän myös aikoi tehdä sissi-iskun ensi- ja turvakotiin, mikäli äiti ja lapsi hakevat turvaa sieltä.

Torniolaismies sai tuomion kolmesta laittomasta uhkauksesta, kahdesta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, kahdesta kunnianloukkauksesta, lähestymiskiellon rikkomisesta ja huumausainerikoksesta.

Kunnianloukkauksiin hän syyllistyi kirjoittaessaan entisestä puolisostaan halventavia kirjoituksia kerrostalon ulko-oveen ja nimitauluun.