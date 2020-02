Siikajoki palkitsi tv-tähti Markus Kuotesahon ämpärillä: ”Siinähän se on elämä mennä nilikuttanut”

Kultainen Venla-finaaliin päässyt Markus Kuotesaho on kisan henkinen voittaja, arvioi Siikajoen kunnanjohtaja.

Pienen pohjoispohjalaisen Siikajoen kunnan tunnetuin asukas, televisiosarjojen romutransuna tutuksi tullut Markus Kuotesaho miettii uusia urapolkuja. Tv-töitä ei ole tiedossa, mutta jotakin hajua tulevasta on jo ilmassa.

Siikajokisen tv-julkkiksen talvi on ollut rauhaisaa hiljaiseloa. Uutta sydänkäpyä ei ole ilmaantunut vierelle.

– Siinähän se on elämä mennä nilikuttanut. Uusia tv-töitä ei ole toistaiseksi tiedossa, kaikki portit ovat auki. Jostain hommista on hajua, mutta mitään varmaa ei ole kertoa. Hellua ei ole näkynyt, käsiohjauksella on ollut elämä viime aikoina, Markus kommentoi kuulumisiaan.

Siikajoen Revonlahdella asuva Kuotesaho on tullut suurelle yleisölle tutuksi lyhytdokumentista Minun tieni, perkele. Sitä seurasi Ylen Perjantai-ohjelmassa nähdyt insertit ja lopulta oma kuusiosainen sarja Markus vs maailma. Viime vuoden lopulla televisiossa nähtiin yhdeksänosainen sarja Markus vastaan kansa.

Markus Kuotesaho Kultainen Venla -gaalassa tammikuussa..

60-vuotias Kuotesaho, romukauppias ja televisiotähti, äänestettiin Kultainen Venla-finaaliin Paras esiintyjä -kategoriassa. Voiton vei lopulta Arman Alizad. Siikajoen kunta palkitsi oman julkkiksensa Venla-menestyksestä Ruukissa pidetyssä tilaisuudessa.

– Hieno tilaisuus se oli, mutta vituttaahan se, etten voittanut, Kuotesaho kommentoi ronskiin tyyliinsä Venla-juhlallisuuksia.

Siikajoen kunnanjohtaja Pertti Severinkangas pitää Markusta joka tapauksessa voittajana.

– Kehä 3:n vihervasemmistolaiset halusivat äänestää jotakuta muuta, mutta Markus on silti henkinen voittaja, hän sanoi palkitsemistilaisuudessa.

Kunnanjohtaja ojensi valtakunnan julkisuutta tuonelle Kuotesaholle ämpärin, johon oli sujautettu monenlaisia tarvikkeita. Runsaan 5 000 asukkaan kunta on tyytyväinen saamastaan julkisuudesta.

– Meillä on Suomen paras lähiruokatuotanto, joki, kunnanhallinto ja hiekkaranta. Ja tietysti Suomen paras Markus, joka pärjäsi hienosti Venloissa. Tehkääpä perässä, Severinkangas kehottaa.

Kunnanjohtaja Pertti Severinkangas muisti Venla-äänestyksessä menestynyttä Kuotesahoa pienellä muistolahjalla.

Kuotesaho tuli Ruukin tilaisuuteen paikalle asianmukaisen juhlavasti pukeutuneena. Pinkki hame, musta pitsibody, musta nahkatakki ja mustat avokkaat ovat taattua Markus-tyyliä. Korvissa helisevät kookkaat korvakorut ja kaulassa on näyttävä panta. Sylissä lepää punainen käsilaukku.

Tv-töiden ohella Kuotesaho ehti olla viime keväänä eduskuntavaaliehdokkaana. Hän sai noin 4 000 ääntä valitsijayhdistyksen listalta. Hän kahmi kotikuntansa Siikajoen äänistä peräti 11 prosenttia.

Kuotesaho on transvestiitti, joka pukeutuu mielellään näyttävästi ja esiintyy vahvasti meikattuna. Hän on puhuu härskisti ja kiroilee paljon, mutta on loppujen lopuksi kiltti 60-vuotias mies. Haastattelun aikana Kuotesaho puhuu hillitysti ja kirosanoja pärskähtää puheessa vain harvoin.

Televisiotöistä hän listaa mieluisimmaksi sarjan Markus vs maailma, jossa hän pääsi matkustelemaan eri puolilla maailmaa.

– Sitä oli mukava tehdä. Mieluisin paikka oli Espanja. En ole aikaisemmin paljoa matkustellut, mutta olen käynyt Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä. Ja siellä Espanjassakin joskus.