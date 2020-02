Isä lensi Helsinkiin – tytär jäi vangiksi lukittuun autoon 17 tunniksi Oulussa

Juuri nyt

Käräjäoikeus tuomitsi isän sakkoihin heitteillepanosta ja tuottamuksellisesta vapaudenriistosta.

Oululaisisä oli lähdössä kahden tyttärensä kanssa lentokoneella Helsinkiin helmikuussa 2018. 16-vuotias tytär jäi riidan jälkeen pihaan autoon istumaan, kun isä nousi toisen tyttären kanssa taksiin ja lähti lentokentälle.

Teinitytär jäi autoon sisälle lukkojen taakse. Samalla hänen puhelimestaan loppui akku. Auton ovet eivät auenneet sisältä päin ja tytär jäi autoon vangiksi 17 tunnin ajaksi.

Teini pääsi vapaaksi seuraavana päivänä, kun naapuri soitti isälle ja kertoi tyttären olevan jumissa lukitussa autossa. Isä neuvoi naapurille asunnon ja auton vara-avainten sijaintipaikat.

Oulun käräjäoikeus tuomitsi isän 40 päiväsakkoon tuottamuksellisesta vapaudenriistosta ja heitteillepanosta. Isän tuloilla sakkoa kertyy 2 880 euroa.

Lisäksi isä velvoitettiin maksamaan autoon lukitulle tyttärelle vahingonkorvauksia noin 4 000 euroa ja oikeuskuluja noin 1 500 euroa.

Isä myönsi syytteen heitteillepanosta oikeaksi, mutta kiisti syytteen vapaudenriistosta. Hän oli olettanut, että tytöllä on mukanaan puhelin, jossa on virtaa jäljellä. Hän oli olettanut myös, että tytär poistuu autosta ja menee sisälle asuntoon, koska auto oli heidän omassa pihassa. Lisäksi lasten äiti asui kilometrin päässä, jonne hän olisi voinut myös mennä.

Käräjäoikeus uskoi isän väitteet siitä, ettei hän tiennyt auton ovien lukituksen mekanismia. Oikeuden mielestä isä ei lukinnut auton ovia tahallaan, mutta hän aiheutti huolimattomuudellaan tytölleen vapaudenmenetyksen.

– Isä on huolimattomuudesta aiheuttanut asianomistajalle teonkuvauksessa kerrotun vapaudenmenetyksen. Hän on siten syyllistynyt vaihtoehtoisen syytteen mukaiseen tuottamukselliseen vapaudenriistoon, jota koskevan syytteen hän on itsekin myöntänyt, oikeus totesi.

