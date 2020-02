Näin kemiläisperheen orjana ollut 49-vuotias mies kertoi poliisille kahden vuoden piinastaan: sidottiin nippusiteillä patteriin, joutui varastamaan ruokansa

49-vuotias joutui nukkumaan komerossa ja alushousuiksi hänelle ostettiin halvimmat naisten alushousut.

Lapin käräjäoikeudessa alkoi maanantaina poikkeuksellinen oikeudenkäynti.

Kemissä asuva perhe ja heidän Ruotsissa asuva sukulaisensa ovat saaneet syytteet rikoskokonaisuudessa, josta vakavin koskee 49-vuotiaan miehen törkeää vapaudenriistoa ja pahoinpitelyä.

49-vuotias mies kertoo poliisikuulusteluissa, että hän oli kaksi vuotta Kemissä asuvan perheen kotiorjana. Elämä oli yhtä painajaista.

– Minä jouduin tekemään pakolla muun muassa kotitöitä ja varastamaan ruokaa ja muuta tavaraa heille. Minua kohdeltiin huonommin kuin koiraa. Välillä minun piti nukkua vaatekaapissa.

Välillä perhe pani hänet nippusiteillä patteriin kiinni.

Mies kertoo, että hän ei saanut liikkua silloin, kun perhe nukkui.

– En saanut käydä edes vessassa. Jos liikuin ilman heidän lupaansa, silloin minua hakattiin.

Mies kertoo, että hänen onnistui pakenemaan viisi kuusi kertaa. Perhe sai hänet kiinni ja mies pahoinpideltiin pakoyritysten jälkeen.

Kemiläisessä perheessä oli koira, amerikanmastiffi, jonka he usuttivat miehen kimppuun.

49-vuotias oli eläkeläinen. Hän joutui luovuttamaan perheelle pankkitietonsa ja ajokorttinsa. Jos oli pankkipäivä, hänet piti herätä kymmeneltä hakemaan eläke.

Miehen mukaan Kemissä asuva perhe pakotti hänet perustamaan firman. Firman nimissä perhe siten osti tavaraa ja myi sitä eteenpäin.

Perhe pakotti hänet tekemään näpistyksiä ja varastamaan kaupoista ruokaa.

– Minä saatoin varastaa liian halpaa makkaraa, jolloin A (perheen isä) pakotti minut takaisin kauppaan ja sanoi, että pitää ottaa kunnon makkaraa.

Mies kertoi, että perhe käytti häntä uimahallissa. Häntä hävetti suunnattomasti, kun perhe komensi häntä kuin pikkupoikaa ja käski peseytymään moneen kertaan.

Mies kertoi poliisikuulusteluissa, että häntä hävetti myös, kun perhe osti hänelle alushousuja. Perhe osti naisten alushousuja eurolla Citymarketissa.

– Oli kaikista halvimmat, maksoivat euron.

Mies kertoo, että häntä kohdeltiin muutenkin nöyryyttävästi.

– Minua on pakotettu juomaan kahvia, jossa on tabascoa, minun on ollut pakko juoda kaksi pannullista kahvia aamulla. Minun piti aamuisin aina siivota ensin ulkona, ennen kuin sain aamupalaa ja jos en tehnyt jotain, minulta vietiin tupakat.

Leipää hän sai, mutta ruoastakin osa oli hänen itsensä varastamia.

Miehen mukaan hänen piti siivota joka yö.

Naapurit kertovat poliisikuulusteluissa, miten miehestä tuli perheen renki. Mies teki kotihommia, kuten siivousta, koiran ulkoiluttamista, mattojen hakkaamista, lumen luontia. Hän imuroi joka päivä heidän autoaan.

– Miestä kuljetettiin autossa takakontissa ja kauppatavarat olivat auton takapenkillä, yksi naapuri kertoo.

49-vuotias onnistui lopulta pakenemaan. Hän oli kaksi kuukautta karkusalla, kunnes tuli Ylivieskan poliisin päivystykseen ilmoittamaan asiasta.

Hän oli kuin samaa perhettä

Kemiläinen perhe kiistää kaikki syytteet.

Perheen isä kertoo poliisikuulusteluissa, että 49-vuotias oli kuin samaa perhettä. Mies viihtyi heillä hyvin.

– Välillä mies nukkui sohvalla ja välillä lattialla. Mies oli sellainen, että hän halusi, että on jotain tekemistä. Hän siivosi parveketta, kolasi pihaa, ulkoilutti koiraa jne. Hän teki kotitöitä.

– Meiltä ei tarvitse lähteä karkuun, koska ovemme ovat auki päivällä ja yöllä. Jos haluaa niin lähteä ja jos haluaa jäädä, niin jää. Ketään ei pidetä väkisin.

Perheen isä kertoo, että mies antoi hänelle välillä pankkikorttinsa ruoan ostoa ja vuokraa varten.

– Kiistän syyllistyneeni mihinkään rikokseen hänen osaltaan. Enemmin olemme olleet kilttejä hänelle kaikki.

Miehen pahoinpitelyn jäljistä perheen isä sanoo, että miehellä oli vihamiehiä muutenkin. Yksi pahoinpitelijä oli miehen ex-naisystävän miesystävä.

Kemiläisen perheen poika selitti poliisikuulusteluissa, että mies joutui nukkumaan rappukäytävissä ja kaduilla, joten he ajattelivat hyvää hyvyyttään auttaa miestä.

– Sillä oli paremmat kuin hyvät oltavat meidän kanssa. Se sai ruuat ja tupakat. Välillä isä osti sille uusia vaatteita kuin omalle pojalleen.