Rikosdraamaa käsikirjoitetaan pohjoisessa – Merja Aakko hyppäsi journalismista draamaan juuri oikealla hetkellä

Käsikirjoittajien asema on Aakon mielestä Suomessa muuttumassa.

Oululainen käsikirjoittaja Merja Aakko seuraa Kaikki synnit- rikosdraaman kuvauksia Oulunsalossa. Toisen kauden kuvaukset ovat puolivälissä ja kolmas kausikin on suunnitelmissa.

Aakon mielestä ensimmäinen kausi oli juuri sellainen kuin se käsikirjoituksen mukaan piti ollakin. Aakon ja hänen kirjoittajaparinsa Mika Ronkaisen luomat hahmot heräsivät henkiin kuvausten aikana kesällä 2018.

– Olen enemmän kuin tyytyväinen lopputulokseen. Sarja on hyvä. Olen kiitollinen ja ilahtunut sen saamasta vastaanotosta, hän sanoo.

Kaikki synnit on Aakon ensimmäinen draamasarja. Hän vaihtoi journalismin draamaan viisi vuotta sitten, kun halusi uusiutua ammatillisesti. 15 vuotta toimittajana riitti.

Oululaiskirjoittaja sai työparikseen ohjaajan, jonka hän on tuntenut jo lapsuudesta lähtien. Yhteystyö sujuu kitkatta.

– Minulla oli silloin suuri tarve uusiutua ammatillisesti ja Mika oli samanlaisessa elämäntilanteessa. Halusimme siirtyä faktasta fiktioon. Aloimme kirjoittaa yhdessä elokuvaa, Aakko kertaa yhteistyön alkuvaiheita.

Ensimmäinen elokuvakäsikirjoitus eteni esituotantoon asti, mutta sitten rahoittaja vetäytyi hankkeesta. Samaa aihetta käytetään kuitenkin vielä toisenlaiseen produktioon.

Toimittajan ja käsikirjoittajan työn suurin ero on Aakon mielestä draamaprojektien pitkäjänteisyydessä. Toimittaja kirjoittaa juttunsa heti ja se julkaistaan suhteellisen pian. Käsikirjoittaja pyörittelee aihettaan kuukausia, joskus jopa vuosia.

– Minulle on ollut iso asia opetella projektien pitkäjänteisyyttä. Miten pystyy säilyttämään uskonsa projektiin, jolle ei kuuman alkuvaiheen jälkeen tapahdu mitään pitkään aikaan? On pidettävä monta palloa käsissä koko ajan, hän kuvailee.

Kaikki synnit -rikossarjan toista kautta kuvataan parhaillaan Oulun seudulla.

Vaikka käsikirjoittaja tekee työtään yksin tai työparinsa kanssa, katsojien silmiin tuodaan ryhmätyön tulos. Kuvaajat, lavastajat, puvustajat ja muut ammattilaiset herättävät tapahtumat ja roolihahmot eloon.

– On hienoa olla osa samasta asiasta innostuneiden ihmisten joukkoa. Tuotannot ovat aina ryhmätyötä, Aakko painottaa.

Käsikirjoittajan asema on Suomessa hänen mukaansa muuttumassa. Palkkioista ja oikeuksista on ryhdytty puhumaan. Käsikirjoitus on perusta kaikelle, ja se tunnustetaan entistä paremmin.

– Olen onnekas kun tulin alalle juuri nyt, kun käsikirjoitusten kehittelyprosessista puhutaan enemmän kuin ennen ja haetaan mallia muista Pohjoismaista kuten Tanskasta.