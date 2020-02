Koululaiset saivat oireita lattiasta – kaksi vuotta sitten valmistunut koulu suureen remonttiin Limingassa

Juuri nyt

Uudenkarhean koulun korjaustyöt maksavat useita satoja tuhansia euroja.

Kaksi vuotta sitten Limingan Ojanperänkankaalle valmistunut koulu joutuu remonttiin jo ensi kesänä. Rakennuksen lattiamateriaaleista vaihdetaan yli puolet ja ilmanvaihtoa parannellaan.

– Ilmanvaihtoa on epäilty koko ajan ja siitä on väännetty kättä urakoitsijan kanssa. Lattiamateriaalin osalta meille on toimitettu esite, jossa kerrottiin millainen materiaali sinne on tulossa. Lopputulos ei ole esitteen mukainen. Tuote ei vastaa meidän kriteereitä. Lattiassa ei ole sellainen tuote, jota olemme tilanneet, valaisee asiaa Limingan tekninen johtaja Simo Pöllänen.

Noin 300 oppilaan kaksikerroksisen koulurakennuksen on toteuttanut Lehto Groupiin kuuluva Lehto Tilat Oy. Useita satoja tuhansia euroja maksavasta remontista kertoi ensimmäisenä Rantalakeus-lehti.

Limingan kunta kilpailutti muutama vuosi sitten koulun rakentamishankkeen. Kilpailun voitti Lehto Group. Kilpailutuksessa laatupisteiden painoarvo oli 60 ja hinnan 40 prosenttia.

Uuden koulun ilmastointia ja lämmitystä on alkuvaiheessa säädetty useaan kertaan. Se ei kuitenkaan vähentänyt koululaisten saamia oireita. Syksyllä 2019 koulun tiloihin asennettiin kunnan vaatimuksesta sisäilmanpuhdistimia

Palvelualuejohtaja Ville Kettunen Lehto Groupin hyvinvointitiloista sanoo, että Ojanperän koululle myönnettiin rakennuslupa vuoden 2017 määräysten mukaisesti. Rakennus täyttää hänen mukaansa kaikki lait ja vaatimukset, mutta kunnan kriteerit ovat tiukemmat.

– Tämä on ikävä tapaus. Ostimme lattioihin tuotteen, jonka luvattiin olevan päästötön. Kun asiaa on nyt mitattu, päästöjä on alle mittaustason, mutta kunta vaatii päästöttömiä materiaaleja. Tilanne on harmillinen ja tavoitteena on panna asia kuntoon, Kettunen sanoo.

Lattioiden uusimisen lisäksi koulun ilmanvaihtolaitteita lisätään ja osa laitteista uusitaan kokonaan. Myös ilman jäähdytystä parannetaan.

Lehto Group esittelee kunnalle korjausten vaihtoehdot ja aikataulun vielä helmikuun aikana. Remontti aloitetaan mahdollisimman pian.

– Jos remontti viivästyy ja lapsia joudutaan ensi syksynä kuljettamaan väistötiloihin, niin kustannukset jäävät meidän hoidettavaksi, Kettunen toteaa.