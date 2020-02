Sää tekee tepposet rikossarjan kuvauksissa – hinauspalveluille on ollut käyttöä

Kuvitteellisen Varjakan kunnan tarina jatkuu Kaikki synnit -sarjan toisella kaudella.

Kaikki synnit -rikossarjan kuvaukset jatkuvat parhaillaan Oulun seudulla. Kaksi vuotta sitten kuvausryhmän yllätti helteinen kesä, nyt kuvauspaikkoja on vaihdettu lumien sulamisen takia.

MRP Matila Röhr Productionsin tuottaja Ilkka Matila arvioi, että vaihtelevat sääolosuhteet eivät vaikuta lopputulokseen, mutta tuotantoryhmä on joutunut käyttämään luovuutta uusissa tilanteissa.

– Viiden tähden vaikeusasteikolla tämä on ollut neljän tähden produktio. Tarina pysyy ennallaan, mutta työnteko on hitaampaa, vaikeampaa ja kalliimpaa muutosten takia, hän kuvailee.

Kaikki synnit -sarjan toista kautta kuvataan melkein kaikissa Oulun seudun kunnissa. Tapahtumat sijoittuvat loppuvuoteen 1999, kun millenium lähestyy.

Mika Ronkainen ohjaa Laura Malmivaaraa ja Milla Kangasta Oulunsalon kuvauspaikalla.

Oulun lumitilanne on ollut heikko, mikä on siirtänyt osan ulkokuvauksista sisätiloihin. Liukkaat kelit ovat myös tuoneet oman jännityksensä tilanteisiin.

– Hanget oivat sulaneet ja lavastajat ovat joutuneet tiukille, kun uudet kuvauspaikat on pitänyt saada kuntoon pikaisesti. Liukastumisia ja ojaan ajoja on sattunut. Hinauspalveluja on käytetty, Matila huokaa.

Mika Ronkaisen ja Merja Aakon käsikirjoittama sarja jatkaa kuvitteellisen Varjakan kunnan tapahtumien seuraamista. Kaikki synnit sai ensi-iltansa Elisa Viihteen Aitiossa huhtikuussa 2019.

Lähestyvä vuosituhannen vaihde herättää huolta sekä maallistuneessa maailmassa että lestadiolaisessa Varjakassa, jossa aviopari löytyy kuolleena kotinsa keittiöstä. Tapausta alkaa tutkia Varjakan vanhempi konstaapeli Jussi Ritola (Matti Ristinen).

Kaikki synnit -sarjan ensimmäisen kauden esitysoikeudet on myyty yli kolmeenkymmeneen maahan. Pohjois-Suomen maisemista ja psykologisesti kiinnostavasta draamasta nautitaan ainakin Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Belgiassa sekä Koreassa ja Uudessa-Seelannissa

Göteborgin elokuvajuhlilla Kaikki synnit palkittiin parhaasta käsikirjoituksesta, ja Zürichin festivaalilla sarja kilpaili parhaan tv-draaman palkinnosta yhdessä viiden muun ympäri maailmaa valitun laatusarjan kanssa.

Matilan mukaan rikosdraamaan suunnitellaan jo kolmatta kautta.