Junes Lokka sai yli 500 euron sakot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Oululainen kaupunginvaltuutettu Junes Lokka sai keskiviikkona sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Oulun käräjäoikeuden mukaan Lokan nettiin lataamat videot loukkaavat ihmisarvoa ja uskonnonvapautta.

Tuomio koskee kahta Lokan, 41, netissä julkaisemaa videota. Toinen sisältää elokuussa 2016 Helsingissä mielenosoituksen yhteydessä pidetyn englanninkielisen puheen, jossa puhuja solvaa maahanmuuttajia ja islaminuskoisia ihmisiä. Tämän videon Lokka on julkaissut useina eri kieliversioina. Toisella videolla sama puhuja esiintyy syyskuussa 2016.

Käräjäoikeuden mukaan Lokka on syyllistynyt kahteen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan. Oikeus tuomitsi Lokan 70 päiväsakkoon, mikä hänen tuloillaan on 630 euroa. Koska Lokka on ollut poliisitutkinnan vuoksi vangittuna kolme päivää, oikeus alensi maksettavan sakon 549 euroon.