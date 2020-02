Pelastuslaitokselle tuli ilmoitus hädissään ääntelevästä kissasta – tehtävä sai yllättävän käänteen

Oulun pelastuslaitos sai hieman ennen kello kuutta erikoisen eläimen pelastustehtävän.

Lauantai-iltana Oulun pelastuslaitokselle tuli erikoinen eläimen pelastustehtävä. Oulussa Iskontiellä oli kuultu hädissään naukuvan kissan ääntä. Perillä palokunta yllättyi.

– Oli epäilys, että kissaeläin on putkessa ulkona, mutta sieltä ei löytynyt mitään. Ilmeni, että tuuli oli saanut aikaan ääneen, joka oli erehdyttävästi vaikuttanut, että siellä olisi kissa. Mutta kun yksikkö kävi paikalla, siellä ei ollut mitään, kertoo päivystävä palomestari Hannu Timonen.

Tehtäväpaikalla on radiomasto.

– Tuulesta ja rakenteen muodosta johtuen siitä pääsi ääni, joka muistutti erehdyttämättömästi kissan ääntä, Timonen sanoo.

Oulussa on satanut lauantai-iltana lunta. Tuuli on puuskittainen ja pakkasta on muutama aste.

– Täällä on talvikeli ja viima käy. Muuten ilta on ollut rauhallinen. Kävimme toki tarkistamassa tilanteen, kun ei muita tehtäviä ollut.

