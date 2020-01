Piskuinen Iin kunta saa ilmasto-ohjelmastaan merkittävää verohyötyä – Helmi, 15, tietää tilanteen vakavuuden: ”Sille pitää tehdä jotain nopeasti”

Ilmastoteot vaikuttavat Iin verotukseen 1,5 prosentin verran.

Iin kunnan päästöt ovat kahdeksassa vuodessa vähentyneet 60 prosenttia. Kunnassa on otettu käyttöön sähköautot, rakennuksia lämmitetään vesi-, tuuli- ja aurinkoenergialla.

Valtarin yläkoulua käyvä Helmi Hanhisalo on varma, että yhdenkin ihmisen teoilla on vaikutusta maailmanlaajuisesti. Ilmastoteot alkavat hänen mukaansa kotoa.

– Meillä on aina kierrätetty kotona ja kun ilmastoasiat tulivat laajasti esille mediassa, niin kiinnostuin niistä. En ole ahdistunut, mutta tiedän tilanteen vakavuuden ja sen, että sille pitäisi tehdä jotain nopeasti, 15-vuotias yläkoululainen sanoo.

Yksittäinen ihminen voi Helmin mielestä säästää energiaa ja vähentää päästöjä sammuttelemalla tarpeettomia valoja, lopettamalla turhan vedenkulutuksen ja kierrättämällä mahdollisimman paljon.

Hanhisalon nelihenkisessä perheessä ympäristöajattelu vaikuttaa myös ensi kesän lomasuunnitelmiin.

– Olemme yhdessä päättäneet, että emme matkusta minnekään, vaikka joka vuosi olemme käyneet jossakin.

Helmi kannattaa ruotsalaisen Greta Thunbergin ilmastotyötä, eikä hän ymmärrä aikuisia, jotka käyttävät aikaansa nuoren tytön hyvän työn mollaamiseen.

– Onhan se aika lapsellista käytöstä aikuisilta, kun setämiehet viitsivät haukkua nuorta. Ehkä he kokevat itsensä uhatuiksi lapsen taholta, mikä tuntuu kyllä aika kummalliselta, Helmi pohtii asiaa.

Kaveripiirissä ja heidän perheissään ollaan valveutuneita ilmastoasioissa, Helmi Hanhisalo sanoo.

Noin 10 000 asukkaan Ii sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, noin 35 kilometriä Oulusta pohjoiseen. Kunnan ilmastotyö aloitettiin järjestelmällisesti vuonna 2012. Kunnanjohtaja Ari Alatossava kertoo, että kun elektroniikkateollisuus alkoi hiipua 2010, kunnassa alettiin miettiä vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia.

– Mietimme mistä saamme elinvoimaa kuntaan. Iissä oli tuolloin jo tuulivoimaa ja siitä siirryimme pohtimaan ympäristön ja energian yhdistelmiä. Päätimme satsata niihin. Todettiin että kunnan kiinteistöjä lämmitetään vielä öljyllä, joka ei hyödytä meitä lainkaan. Rahat valuivat ulos kunnasta.

Ii vähensi öljyn käyttöä ja nyt kunnalla ei ole enää yhtään öljylämmitteistä kiinteistöä. Kunnan lisäksi ilmastotyöhön on saatu mukaan paikalliset yhdistykset, seurat, yritykset, koulut ja päiväkodit.

– Me laskemme kaikkien toimien ja investointien eurot ja seuraamme tarkasti miten ne tuottavat. Pystymme osoittamaan, että myönteinen vaikutus on 1,5 veroprosenttia. Puolet siitä on tuulivoimatuottoja ja puolet kiinteistöjen energiatehokkuuden muutoksista tulleita tuottoja, Alatossava sanoo.

Kunnalla on yhteiskäytössä 8 sähköautoa, joilla henkilökunta saa ajaa varausjärjestelmän kautta. Ne hankittiin vuonna 2014. Viime vuoden lopulla kunnantalon pihaan ilmestyi yksi kimppa-auto, jotka saa käyttää kuka tahansa. Rekisteröityneitä käyttäjiä on jo viitisenkymmentä.

Iin ponnistukset ilmaston hyväksi on huomattu myös muualla. Vuonna 2017 Ii palkittiin Euroopan parhaasta projektista, jonka jälkeen huomiota alkoi tulla ympäri maailmaa.

Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava ja kimppa-auto, jota voivat käyttää kaikki halukkaat.

Viime keväänä BBC News teki Iin ympäristöponnistuksista somevideon, joka osoittautui menestykseksi. Myöhemmin syksyllä tehtyä dokumenttiakin on esitetty BBC:n kanavilla 15 kertaa. Radiossa sillä on jo 280 miljoonaa kuulijaa.

BBC jatkaa dokumentointia viemällä Iin mallia maailmalle yhtenä maailmanlaajuisena paikallisen tason ratkaisumallina ilmastonmuutokseen. Dokumenttia tehdään parhaillaan Chilessä ja sen nauhoitus jatkuu Espanjassa helmikuussa.

– Tämä taas on poikinut yhteydenottoja muun muassa Aasiasta. Meille on tulossa esimerkiksi eräästä Aasian maasta suuren luokan tv-sarja kuvattavaksi. Saksan kaupalliset kanavat ovat olleet liikkeellä ja juuri vastasin Yhdysvaltoihin lehtipuolen haastatteluun, kertoo Iin Micropoliksen toimitusjohtaja Leena Vuotovesi.

Suuri kiinnostus pientä pohjoista kuntaa kohtaan kertoo hänen mukaansa siitä, että maailmalla tarvitaan ratkaisuja.

– Iin malli yhdessä Suomen kunnianhimoisen ilmastohallitusohjelman kanssa on loistava pari. Suomi voi olla kokoaan suurempi ilmastojohtajuuden näyttäjä. Esimerkkejä ja kannustusta tarvitaan, Vuotovesi toteaa.

Vuotovesi arvioi, että Iissä on päästy pitkälle koska ilmastotyö on kytketty kunnan viralliseen talousarvioon ja tilinpäätökseen, ja sitä kautta on päästy tekojen tasolle.

Kaikkein eniten ilmastotoivoa luova malli Iissä on hänen mukaansa kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa käytössä oleva 50/50-malli.

– Siinä lapset itse mittaavat sähkön, lämmön ja veden kulutustaan siten, että he saavat vuositason säästöstä puolet omaan käyttöönsä itse haluamallaan tavalla. On hankittu niin biljardipöytää kuin sohvia ja luokkaretkiäkin. Lapset oppivat, että ympäristöystävällinen toiminta on kiinni yksilöistä, se on mahdollista ja myös kannattavaa.

Vaikka iiläiset ovat lähteneet mukaan ilmaston hyväksi tehtävään työhön, kritiikkiäkin on ilmaantunut. Eniten huolta aiheuttaa tuulivoiman lisääminen, sillä uutta tuulivoimapuistoa suunnitellaan kuntalaisten mielestä liian lähelle asutusta.

Iin koulut ja päiväkodit mittaavat itse veden ja sähkön kulutustaan. Kun säästöjä syntyy, ne saavat puolet summasta omaan käyttöönsä.