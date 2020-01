86-vuotias nainen joutui hyökkäyksen kohteeksi oululaisen kerrostalon pyykkituvassa – 23-vuotiasta miestä syytetään törkeästä raiskauksesta

Oululaisen vanhuksen raiskauksesta syytetty mies käräjille tammikuun lopussa.

Aluesyyttäjä on nostanut syytteen törkeästä raiskauksesta viime lokakuussa Oulussa tapahtuneeseen seksuaalirikokseen liittyen.

Syytettynä on 23-vuotias mies ja asianomistajana 86-vuotias nainen. Epäilty teko on tapahtunut kerrostalon pyykkituvassa. 23-vuotias mies on kiistänyt teon.

Iäkäs nainen oli asioimassa taloyhtiön pyykkituvassa. Paikalle oli tullut mies, joka oli teräaseella uhkaamalla ja fyysistä väkivaltaa käyttämällä tehnyt seksuaalista väkivaltaa uhrilleen.

Vanhus ilmoitti tapahtuneesta omaiselleen, joka otti yhteyttä hätäkeskukseen. Paikalle meni poliisin partioita ja ensihoitajia. Asianomistaja toimitettiin sairaalahoitoon.

Poliisipartio otti pian tapahtuman jälkeen ja läheltä tapahtumapaikkaa kiinni epäillyn miehen. Jutun pääkäsittely pidetään Oulun käräjäoikeudessa 31. tammikuuta.

Lue lisää: Oulun poliisi tutkii vanhukseen kohdistunutta törkeää raiskausta – mies tunkeutui pyykkitupaan ja uhkasi teräaseella

Lue lisää: Vanhus joutui seksuaalirikoksen uhriksi pyykkituvassa Oulussa – epäilty törkeä raiskaus syyteharkintaan