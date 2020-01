Poliisi pyytää havaintoja Oulussa kadonneesta punapartaisesta miehestä

Kolmekymppistä miestä ei ole tavoitettu 5. tammikuuta jälkeen.

Tammikuun alussa kadonnut kolmekymppinen mies on edelleen kateissa Oulussa.

Oulun poliisi pyysi 9.1.2020 havaintoja kadonneesta Jussi Nikulasta. Miestä ei ole vielä löydetty. Viimeinen kontakti mieheen on ollut 5.1.2020 aamuyöllä, jonka jälkeen ei ole mitään havaintoja.

Jussi Nikula.

Kadonnut on yli 30-vuotias, hän on 190 cm pitkä ja painaa noin 100 kg. Hänellä on punertava parta sekä vaalea lyhyt tukka.

Akuutit havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.

Muut havainnot ja tiedot miehen liikkeistä pyydetään ilmoittamaan vihjepuhelimeen p. 0295 416 194 tai sähköpostiin vihjeet.oulu(at)poliisi.fi