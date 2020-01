Talitintit terrorisoivat maitotiloja Simossa – seitsemän nautaa viety teuraaksi

Tintit ovat tunkeutuneet navetoihin ja käyneet nokkimassa lehmien utareita.

Simolaisilla tiloilla Lapin eteläosassa saatiin viime vuoden loppupuolella ilkeitä vieraita, kun talitintit kävivät maitotilojen navetoissa nokkimassa lehmien utareita. Tiaisten tuhotyöt aiheuttivat Ylikärpässä yli 20 000 euron ja Simojokivarressa noin 10 000 euron vahingot.

Maatalousyrittäjä Tuomo Leinonen teki ensimmäiset havainnot tihutöistä marraskuussa, kun hän huomasi, että lypsylehmillä on harvinaisen paljon utaretulehduksia. Syyksi paljastuivat talitiaiset, jotka kävivät nokkimassa lehmien vetimien päitä.

Tinttien vierailut kävivät tilalle kalliiksi.

– 14 lehmää on hoidettu kipulääkkeillä ja antibiooteilla. 7 lehmää jouduttiin viemään teuraaksi tai lopettamaan. Siitä kertyi yli 20 000 euron vahingot, Leinonen summaa.

Toisen simolaistilan emäntä Virpi Parpala kertoo, että yhden robotin tilalla hoidettiin 15 lehmää antibiooteilla ja 5 jouduttiin viemään teuraaksi.

– Vahinkolaskenta on vielä kesken, mutta maitomenetykset sairaiden lehmien osalta, lääkekulut ja varsinkin parhaassa tuotosvaiheessa olevien kantavien lehmien menetys on iso tappio. Omalle työllekin pitäisi arvo laskea, Parpala pohtii.

Parpalat arvelevat, että linnut pääsivät navettaan sisälle, kun suuria pariovia jouduttiin aukomaan rakennustöiden takia.

Leinosen yhden lypsyrobotin tilalla on kuutisenkymmentä lypsylehmää ja saman verran nuorta karjaa. Hänen mukaansa linnut ovat tehneet perusteellista työtä, sillä lehmien utareista on nokittu esiin vedinkanavan pää.

– Lehmillä on ollut kovasti kipuja. Rikki hakattujen vetimien lypsäminen on aiheuttanut ylimääräistä työtä. Vetimen päihin laitettu on laitettu hunajaa, että vedinkanava parantuu. Rikkoontuneen vetimen päästä menee bakteereita maitoon ja lehmän verenkiertoon, Leinonen selvittää.

Tilat ovat hakeneet korvauksia tuhoista ely-keskuksen kautta, mutta Leinosen mukaan on epävarmaa kuuluvatko tapaukset petovahinkokorvausten tai rauhoitettujen eläinten tuhojen korvausten piiriin.

Aiheesta aiemmin kertoneen Maaseudun Tulevaisuuden mukaan talitiaiset ovat nokkineet utareita maitorasvaa saadakseen. Leinonen arvelee, että lintujen elämää on häirinnyt marraskuun kova pakkasjakso ja ne ovat hakeneet ruokaa ja lämpöä navetasta.

– Navetasta sadan metrin päässä on lintujen ruokintapaikka, joten nälkä niillä ei ole ollut. Nyt ruokintapaikat pitäisi hävittää, mutta asiantuntijan mukaan jopa 1,5 kilometrin säteeltä. Enhän voi mennä naapurilta lintujen ruokintaa kieltämään, Leinonen puuskahtaa.

Lintujen utarehimo on uusi ilmiö simolaistilalla. Leinonen on työskennellyt tilalla kohta parikymmentä vuotta eikä ole aikaisemmin kokenut vastaavaa. Tilaa ennen pitäneet vanhemmatkaan eivät ole kokeneet tinttien terroria aiemmin. Samaa sanoo Parpala.

Talitiaiset eivät ole nyt suosittuja simolaistiloilla. Leinonen kertoo, että tuholinnut haittaavat jo yöuniakin.

– Voi sanoa että nyt vihaan niitä, ne ovat tulleet uniin, saakelin tintin sirpitykseen herään yölläkin, hän puhisee.

Myös Parpalan tilalla on hävitetty kaikki lintujen ruokintapaikat.

– Ei minulla ole mitään lintuja vastaan, mutta ruokintalautaa ei ole enää pihalla. En halua houkutella niitä navetan lähelle. Ei ole enää sympatioita tinttejä kohtaan, Virpi Parpala toteaa.