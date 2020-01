Oulussa sairaalan henkilöstöruokalassa levinnyt vatsatautia – pilaantunutta elintarvike-erää toimitettu ehkä usealle paikkakunnalle

Oulun yliopistollisessa sairaalassa noin kymmenellä henkilöllä on todettu Yersinia-vatsatautia, kertoi sairaala tiistaina.

Taustalla epäillään olevan salaattipöydässä tarjolla ollut saastunut elintarvike. Potilailla ei ole todettu Yersinia-vatsatautia eikä salaattipöydän elintarvikkeita ole tarjottu potilasruokailussa.

Yersinia-vatsatautia on esiintynyt myös muualla Suomessa. Taustalla on mahdollisesti kontaminoitunut elintarvike-erä, jota on toimitettu usealle paikkakunnalle.

Ruokaviraston mukaan asia on myös viraston tiedossa ja asiaa selvitetään.

Yersiniat ovat eläimissä esiintyviä bakteereja, jotka voivat aiheuttaa ihmiselle suolisto- ja yleisinfektioita, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.