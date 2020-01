Kerrostalon kellarista paljastui luvattomia asuntoja Oulussa – rakennusvalvonta: ”Räikeä tapaus ja piti reagoida heti”

Juuri nyt

Kellariasunnoissa on vain pienet ikkunat katon rajassa. Varauloskäyntiä ei ole tulipalon sattuessa.

Oulun rakennusvalvonta on paljastanut tuiralaisesta kerrostalosta luvattomia asuntoja, joiden sähkö- ja paloturvallisuus oli niin heikko, että asunnot asetettiin välittömästi käyttökieltoon.

Asunnot on rakennettu kolmikerroksisen talon kellaritiloihin osoitteessa Valtatie 25. Talo on rakennettu vuonna 1963. Asiasta kertoi aiemmin sanomalehti Kaleva.

Oulun rakennusvalvonnan tarkastuspäällikkö Tapani Hoppu sanoo, ettei ole parinkymmenen vuoden aikana koskaan ennen törmännyt vastaavaan tapaukseen.

– Kellariin on rakennettu asuntoja vastoin monia lakeja ja pykäliä. Ne eivät olleet huitaisten tehtyjä, näyttivät ihan kunnon asunnoilta. Niihin on rakennettu keittiöt, pesutilat ja saunat. Sähkötyöt on tehty miten sattuu, Hoppu kertoo.

Hengenvaarallisista asunnoista tehtiin ilmianto rakennusvalvontaan viime vuoden puolella.

Kellariin on tehty useita yksiöitä ja pieniä kaksioita. Tilojen paloturvallisuus on heikko.

– Niissä oli vain pienet kellari-ikkunat katon rajassa, joten asukkailla ei ole ollut mitään mahdollisuutta poistua sisältä jos esimerkiksi porraskäytävässä olisi syttynyt tulipalo, Hoppu kuvailee.

Rakennusvalvonta sai asunnoista ilmiannon, jonka jälkeen niitä lähdettiin tarkastamaan marraskuussa 2019. Tarkastuskäynnistä ilmoitettiin lain mukaisesti vuorokautta aikaisemmin taloyhtiölle. Viranomaisten saapuessa paikalle asunnot olivat tyhjillään.

Hopun mukaan huoneistoissa näytti siltä, että sieltä oli lähdetty kiireessä.

– Ovet avasi työntekijä. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, joka on myös isännöitsijä, emme ole muuten tavoittaneet. Häntä tavoitellaan haastemiehen avulla, Hoppu kertoo.

IS tavoitti isännöitsijän puhelimitse, mutta ei saanut häneltä kommenttia kellariasuntojen tilanteesta.

Hopun mukaan palotarkastaja asetti asunnot käyttökieltoon välittömästi tarkastuksen jälkeen, rakennusvalvonta hieman myöhemmin. Rakennuslautakunta piti rakennusvalvonnan päätöksen voimassa seuraavassa kokouksessaan. Omistaja on velvoitettu saattamaan asunnot rakennusluvan mukaiseen kuntoon 10. tammikuuta mennessä.

– Tämä oli sen verran räikeä tapaus, että päätimme reagoida voimakkaasti ja heti.

Kellarissa toimitetaan uusi tarkastus määräpäivän jälkeen. Rakennusvalvonta vie tarvittaessa asian uudelleen rakennuslautakuntaan, joka päättää miten asiassa jatkossa toimitaan.