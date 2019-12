Mittava etsintäoperaatio Oulussa: hätäraketteja ammuttiin ilkivaltaisesti

Merivartiosto muistuttaa Twitterissä, että hätäraketin ampuminen ilkivaltaisesti on rikos, jossa korvaussumma saattaa nousta tuhansiin euroihin.

Oulussa tehtiin tänään illalla useita havaintoja kahdesta hätäraketista.

Meripelastusjohtaja Jani Salokannel Länsi-Suomen Merivartiostosta sanoo, että Merivartiosto sai alun perin hätäkeskukselta ilmoituksen hätäraketeista hieman ennen kello seitsemää illalla.

Länsi-Suomen Merivartiosto kertoo Twitterissä, että useita yksiköitä lähti etsimään mahdollista hädässä olijaa.

Hieman myöhemmin Merivartiosto twiittasi, että Oulussa Hietasaaren, Tuiran ja keskustan välistä aluetta oli haravoitu tarkasti, mutta mitään hätään viittaavaa ei alueelta löytynyt.

Usean tunnin etsintöjen jälkeen rannasta löytyi lopulta kaksi hätäraketin hylsyä, eikä kukaan ollut merivartioston mukaan hädässä.

– Etsinnät on päätetty. Hätäraketit oli ammuttu ilkivaltaisesti, Merivartiosto kertoi Twitterissä illalla.

Myöhemmin Merivartiosto muistutti, että hätäraketin ilkivaltainen ampuminen on rikos, jossa syyllistytään perättömään vaarailmoitukseen.

– Etsinnät merialueella sitovat aina useita yksiköitä, ja silloin yksiköt eivät ole käytettävissä oikeissa tehtävissä.

– On hyvä muistaa, että korvaussumma ilkivaltaisesti laukaistusta hätäraketista saattaa nousta useisiin tuhansiin euroihin, Merivartiosto kirjoitti.

Muun muassa Virpiniemen merivartioasema oli mukana etsinnöissä.

Salokannel arvioi Ilta-Sanomille, että Merivartioston tietoon tulee vuosittain muutamia tapauksia, joissa hätäraketti on ammuttu ilkivaltaisesti. Tällä kertaa tekijää tai tekijöitä ei tavoitettu.

– On myös niitä tapauksia, joissa tekijät on tavoitettu, ja he ovat joutuneet korvausvastuuseen etsinnöistä aiheutuneista kustannuksista.

– Merivartiosto tutkii asiaa tällä hetkellä, mutta tutkinta todennäköisesti siirretään poliisille.

Salokannel toteaa, että ilkivaltaisesti ammutut hätäraketit aiheuttavat turhautuneisuutta.

– Sinne lähdetään kuitenkin sillä mielialalla, että hätäraketti on aiheellinen, ja asiaan pyritään suuntaamaan riittävästi voimavaroja, jotta hädässä olija löytyisi. Kun ilmenee, että kyseessä on ilkivalta, niin onhan se turhauttavaa ja harmittavaa.