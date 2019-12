Marko, 43, pelastui kolme kertaa kuolemalta – nyt hän auttaa yksinäisiä ja vähäosaisia Vaalassa

– Minua surettaa nykyinen yhteiskunnallinen tilanne ja ajatusmaailma. Vähäosaiset ja vanhukset on jätetty heitteille. Monien ikäihmisten sosiaaliset kontaktit ovat vähissä ja joillekin tämä jouluateria on ainoa tilaisuus tavata muita ihmisiä joulun aikana, Hiltunen tuumii.

– Lähimuisti on mennyt ja uuden oppiminen on hankalaa. Pari vuotta sitten sairastuin aivokuumeeseen ja jouduin teho-osastolle. Läheisten tuki on tärkeää silloin kun elämä takkuilee. Auttamalla muita haluan osoittaa, että on vielä olemassa joku, joka välittää.