Laaja rikosvyyhti paljastui Raahessa – tapahtumiin liittyy murhaepäily

Oulun seutu

Laaja rikoskokonaisuus paljastui Raahessa – kesäkuussa kadonneen miehen epäilty murha liittyy tapahtumiin

Viime kesäkuussa Raahessa kadonneeksi ilmoitettu 41-vuotias mies löytyi heinäkuussa 2019 ja poliisi on tutkinut katoamiseen liittyvää tapahtumaa henkirikoksena. Rikosnimike on tarkentunut esitutkinnassa murhaksi.Henkirikoksen tekijäksi epäillään vuonna 1982 syntynyttä raahelaista miestä, joka on asunut rikoksen tekoaikana Ollinsaaressa. Epäilty on edelleen vangittuna.Henkirikoksen tekopaikaksi on selvinnyt vangittuna olevan miehen yksityisasunto. Rikoksen tekoaika on 16.–17.6.2019. Esitutkintamateriaali on tässä vaiheessa suurelta osin salaistaAsiakokonaisuuteen on liittynyt useita vakavia rikoksia ja useita henkilöitä, jonka vuoksi henkirikoksen esitutkinta on kestänyt tavanomaista pidempään. Asiakokonaisuuden aikana on tutkittu 18 muuta rikosta, joista 17 on saatettu syyteharkintaan.Esitutkintamateriaalia on kertynyt noin 1 500 sivua. Asiakokonaisuuden loppulausunnot ovat tulleet poliisille ja juttu siirtyy lopullisesti syyttäjälle.