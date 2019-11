Oulun seutu

Teini-isä ravisteli, löi ja puristi omaa pikkuvauvaansa – lapsi sai aivovamman

Oulun käräjäoikeus on tuominnut 18-vuotiaan oululaismiehen 1 vuodeksi ja 10 kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen nuorena henkilönä tehdystä pahoinpitelystä. Pahoinpitely on tapahtunut Oulun ensikodissa maaliskuussa 2018. Isä oli tuolloin vielä alaikäinen.Käräjäoikeuden tuomion mukaan nuori isä pahoinpiteli kolmikuukautista vauvaa heidän ollessaan erityisen tuen jaksolla Oulun ensikodissa. Äiti asui toisaalla, mutta kävi joka päivä vierailulla ja hoitamassa vauvaa ensikodilla.Oikeuden mukaan isä teki ruumiillista väkivaltaa marraskuussa 2017 syntyneelle vauvalle ravistelemalla, puristelemalla ja lyömällä tätä. Väkivalta aiheutti vauvalle päähän kallonmurtuman, aivoverenvuotoa ja aivovamman, kolmen kylkiluun murtuman ja murtuman oikean sääriluun alaosaan sekä mustelmia ja ruhjeen kasvoihin ja molempien lapaluiden päälle viivamaiset punoittavat jäljet.Käräjäoikeus on arvioinut, että tekoa on pidettävä lainkohdassa tarkoitetulla tavalla erityisen julmalla tavalla tehtynä.– Puolustuskyvyttömään kohdistunutta pahoinpitelyä voidaan yleensä pitää julmana. Vauva ollut pahoinpitelyhetkellä reilun kolmen kuukauden ikäinen. Hän on ollut täysin riippuvainen isänsä hoidosta, eikä hänellä ole ollut mahdollisuuksia puolustautua. Väkivalta on sisältänyt ravistelun lisäksi myös muuta menettelyä, oikeus perustelee tuomiotaan.Vauva syntyi keskosena ja joutui heti sairaalahoitoon. Vanhemmat ovat käyneet sairaalassa opettelemassa vauvan hoitoa. Sairaalasta vauva kotiutettiin Oulun ensikotiin.Pahoinpitelyepäily tuli ilmi, kun lapsi oli ollut itkuinen ja hänet vietiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan lääkäriin. Sairaalassa epäiltiin vauvan tulleen pahoinpidellyksi ja tehtiin tutkintapyyntö poliisille.Ensikodin henkilökunnan mukaan itkuinen vauva aiheutti isälleen ärtyneisyyttä, väsymystä ja kiukkua. Ennen lääkäriin lähtöä isä oli huonolla tuulella ja sanoi kiroillen, että lapsi huutaa koko ajan.Lääkärinlausunnon mukaan vauvan vammat eivät voineet johtua keskoisuudesta, geenivirheestä tai luustosairaudesta. Käräjäoikeuden mielestä voidaan riittävällä varmuudella sulkea pois se vaihtoehto, että lapsen vammat olisivat aiheutuneet tapaturmaisesti tai tuottamuksellisesti. Ne on aiheutettu tahallisesti pahoinpitelemällä.– Kolmen kuukauden ikäisen lapsen luiden murtumiseen eri puolilta kehoa ja aivoverenvuotoon vaaditaan suurienerginen ulkoinen voima. Lääkärit ovat nimenomaisesti todenneet, että lapsen vammat sopivat ravisteluun, vääntämiseen ja lyömiseen, käräjäoikeus toteaa.Nuori isä on kiistänyt kaikki syytteet. Hän ei ole omasta mielestään tehnyt ruumiillista väkivaltaa vauvalle eikä ole aiheuttanut tälle vammoja. Hän sanoo hoitaneensa lasta sairaalasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaikka hän on ollut välillä ärtyinen ja väsynyt, se ei ole kohdistunut lapseen eikä ole vaikuttanut siihen miten hän on hoitanut ja käsitellyt tätä.Isän mukaan vauvaa on tekoaikaan hoitanut myös äiti sekä ensi- ja turvakodin henkilökunta eikä kukaan ole nähnyt hänen kohtelevan lasta kaltoin vaikka työntekijät ovat olleet kuuloetäisyydellä silloinkin kun hän on hoitanut lasta yksin.