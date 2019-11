Valepoliisit huijasivat tuhansia euroja Meri-Lapin vanhuksilta – poliisi pyytää puhumaan asiasta ikäihmisten kanssa

Oulun seutu

Valepoliisit huijasivat tuhansia euroja Meri-Lapin vanhuksilta – poliisi pyytää puhumaan asiasta ikäihmisten k

Valepoliisit ovat aktivoituneet Meri-Lapin alueella. Poliisi kertoo, että viime viikkojen aikana on ilmi tullut uusia huijauksia.Poliisiksi esittäytyneet soittajat ovat ottaneet yhteyttä etupäässä vanhuksiin. Poliisi pyytääkin omaisia puhumaan ikäihmisten kanssa asiasta ja varoittamaan heitä huijausyrityksistä.Soittajien tavoitteena on poliisina esiintymällä saada selville puhelun kohteen pankkitunnukset ja tyhjentää tämän tili.– Valepoliisi esiintyy erittäin uskottavasti ja kertoo esimerkiksi, että asiakkaan tili on vaarassa jossakin suuressa jutussa ja hän tarvitsee pankkitunnukset estääkseen tililtä siirrot, poliisi tiedottaa soittajien taktiikasta.Muutamilta vanhuksilta on saatu poliisin mukaan huijattua rahaa useita tuhansia euroja. Suurin osa soitoista on kuitenkin jäänyt yritykseksi. Tekijä syyllistyy aina teossa virkavallan anastukseen ja vähintään petoksen yritykseen.Poliisi korostaa edelleen, että poliisi ei pyydä ikinä pankkitunnuksia.