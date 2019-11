Oulun seutu

Nyt puhuu opiskelijoiden Mannerheim-selfieitä paheksunut professori: olen saanut todella ikävää palautetta

Oulussa keskustellaan vilkkaasti Carl Gustaf Emil Mannerheimin https://www.is.fi/haku/?query=carl+gustaf+emil+mannerheimin merkityksestä. Asiasta nousi yliopistossa tiistaina kiista, joka on herättänyt paljon huomiota sosiaalisessa mediassa.Oulun yliopiston sosiologian professori Vesa Puuronen https://www.is.fi/haku/?query=vesa+puuronen lähetti kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille sähköpostin, jossa hän paheksui opiskelijoiden ryhtyneen ”kritiikittömästi” Mannerheimin suosijoiksi. Viestissään hän muun muassa luonnehti Mannerheimia ”rotuajattelun kannattajaksi” ja sanoi tämän olleen sisällissodassa ”päävastuussa valkoisten ottamien vankien huonosta kohtelusta ja summittaisesta teloittamisesta”.IS kysyi Puuroselta keskiviikkona, millaista palautetta hän on saanut ja miltä tilanne tuntuu tiistaisen vilkkaan sosiaalisen median keskustelun jälkeen.– Osa suomalaisista on lähettänyt todella ikävää palautetta. Joukossa on suoranaisia tappouhkauksia, Puuronen kertoo Ilta-Sanomille.

Oletteko tehneet rikosilmoituksen?





– Se on vielä harkinnassa, mutta osa viesteistä on selvästi rikoslain alaisia, hän sanoo.Puuronen toivoi viestissään, että Mannerheimin kuva poistettaisiin opiskelijoiden kokoontumishuoneen seinältä ja selfien ottaminen poistettaisiin kilpailusta. Tämän opiskelijat sitten tekivätkin.

Oletteko edelleen samaa mieltä fuksikisasta kuin eilen vai oliko kyseessä sittenkin vain opiskelijoiden harmiton kisa?

– Olen tietysti samaa mieltä kuin eilen.

Jos Mannerheim on ongelmallinen hahmo, onko joku muukin ns. ”suurista suomalaisista” ongelmallinen?

Laaja jakelu herätti hämmästystä