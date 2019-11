Syyte: Mustasukkainen kemiläismies puukotti entisen naisystävänsä – oikeus määräsi syytetyn mielentilatutkimukseen

Oulun seutu

Syyte: Mustasukkainen kemiläismies puukotti entisen naisystävänsä – oikeus määräsi syytetyn mielentilatutkimuk

Lapin käräjäoikeus on määrännyt entisen naisystävänsä taposta syytetyn kemiläismiehen mielentilatutkimukseen. Miehen epäillään puukottaneen kahden lapsen äidin kuoliaaksi viime vuoden marraskuussa Kemin Takajärvellä.Surman jälkeen miehen epäillään varastaneen kuorma-auton, jolla hän ajoi Kemistä Ylitorniolle. Pakomatka päättyi kun mies ajoi huumeiden vaikutuksen alaisena ojaan ja auto kaatui.Entinen miesystävä tapasi naisen Takajärven pururadalla. Mies kiistää tapon ja väittää, että nainen kaatui 38 sentin mittaiseen puukkoon kiistan päätteeksi. Oikeuslääkärin mukaan nainen kuoli välittömästi puukoniskuun eikä vamman saaminen kaatumisen yhteydessä ole mahdollista.Todistajien mukaan pariskunnan suhde on ollut riitainen. Mies on ollut entisestä puolisostaan mustasukkainen ja katkera erosta.Käräjäoikeuden mielestä syytetyn kertomukset tapahtumien kulusta ovat osoittautuneet todisteiden valossa totuudenvastaisiksi. Oikeuden mukaan mies on lyönyt uhriaan teräaseella rintakehään tarkoituksenaan tappaa tämä.– Uhrin kuolema on myös ollut hänen menettelynsä varsin todennäköinen seuraus tekoon käytetyn teräaseen laatu huomioon ottaen. Syytetty on siten tahallisella menettelyllään tappanut uhrin, oikeus toteaa tänään antamassaan välituomiossa.Käräjäoikeuden mielestä todistelusta on myös ilmennyt syytetyn olleen ajoittain voimakkaan mustasukkainen ja siksi on mahdollista, että tekoon on johtanut miehen vakava mielenterveyden häiriö tai muu psyykkinen häiriötila.– Hän (syytetty mies) on syytteessä erittäin vakavasta rikoksesta. Edellä mainittujen seikkojen johdosta hänen mielentilansa tutkiminen on perustelua hänen syyntakeisuutensa selvittämiseksi, välituomiossa todetaan.Käräjäoikeus jatkaa jutun käsittelyä mielentilatutkimuksen jälkeen.