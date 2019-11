Oulun seutu

Väitetty naisen sieppaus hämmentää Oulussa – poliisille ei ole tehty ilmoitusta tapauksesta

Poliisi muistuttaa, että rikoshavainnoista pitää aina ilmoittaa hätänumeroon ja rikoksen uhrin on tehtävä ilmoitus poliisille.

Oulun poliisi ei ole saanut ilmoitusta Tuirassa sunnuntaina tapahtuneesta mahdollisesta sieppaustilanteesta. Sosiaalisessa mediassa keskustelua herättäneen päivityksen mukaan 3-4 miestä olisi pakottanut naisen väkisin autoon Tuirassa parkkipaikalla kello 19 aikaan.



Poliisi on tarkistanut hätäkeskukseen tulleen soiton takia Tuiran ja Toppilan seutua sunnuntai-iltana, mutta partio ei löytänyt sopivaa autoa tai epäiltyjä tekijöitä. Kuvaukseen sopivaa rikosilmoitustakaan ei ole Oulun poliisille toistaiseksi tehty.



– Mikäli kansalainen havaitsee ja epäilee rikoksen olevan meneillään, on siitä aina hyvä soittaa hätänumeroon kuten tässäkin tapauksessa on toimittu. Mikäli henkilö epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi, on siitä syytä tehdä rikosilmoitus esimerkiksi käymällä poliisin palvelupäivystyksessä, poliisi muistuttaa.