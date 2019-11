”Minua on potkittu ja kerran päälleni jopa sylkäistiin” – Oulun poliisin erilaisesta isänpäiväviestistä tuli somehitti

Oulun seutu

”Minua on potkittu ja kerran päälleni jopa sylkäistiin” – Oulun poliisin erilaisesta isänpäiväviestistä tuli s

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.facebook.com/oulunpoliisi/photos/rpp.523431887760362/2020307191406150/?type=3&theater