Oulun seutu

35-vuotias oli seurustelu­suhteessa 15-vuotiaan kanssa – hovioikeus tuomitsi miehen melkein kolmeksi vuodeksi

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut pohjoissuomalaisen miehen kahden vuoden ja 10 kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Teot ovat tapahtuneet 8.12.2017 – 6.07.2018 seurustelunomaisessa suhteessa. Tekoaikana 35-vuotias mies oli ollut useita kymmeniä kertoja sukupuoliyhteydessä tuolloin 15-vuotiaan tytön kanssa.Hovioikeus ei muuttanut Oulun käräjäoikeuden tammikuussa 2019 antamaa tuomiota.Mies haki muutosta käräjäoikeuden tuomioon ja vaati syytteen ja korvausvaatimusten hylkäämistä. Syyttäjä ja asianomistaja vastasivat valitukseen ja vaativat, että se hylätään.Hovioikeus muutti törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön syyksilukemista sukupuoliyhdyntöjen lukumäärän osalta ja tarkensi tekoajan alkamispäivää, mutta piti muilta osin käräjäoikeuden tuomion voimassa.Hovioikeus katsoi oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi teosta käräjäoikeuden tuomitseman kahden vuoden kymmenen kuukauden vankeusrangaistuksen. Vastaaja määrättiin pidettäväksi edelleen vangittuna ja hänet velvoitettiin korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeudessa maksettu asianomistajan avustajan palkkio.Hovioikeus on toimittanut asiassa pääkäsittelyn yleisön läsnä olematta ja määrännyt tuomion sen lopputulosta ja sovellettuja lainkohtia lukuun ottamatta salassa pidettäväksi 60 vuoden ajaksi. Myös asianomistajien henkilöllisyys sekä oikeudenkäyntiasiakirjoja ja tallenteet on määrätty salassa pidettäväksi.IS ei julkaise tuomitun nimeä uhrin henkilöllisyyden suojelemiseksi.