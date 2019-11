Asko Myllymäki singahti Pohjois-Pohjanmaan tulokärkeen osakekaupoilla – kymmenen eniten tienanneen joukossa vain yksi nainen

Oulun seutu

Asko Myllymäki singahti Pohjois-Pohjanmaan tulokärkeen osakekaupoilla – kymmenen eniten tienanneen joukossa va

Myllymäki Asko Jaakko 40 541 253

Koski Jouko Juhani 6 238 897

Takanen Jorma Jussi Sylvester 4 941 154

Tiuraniemi Reijo Tapio 4 905 055

Lesonen Veikko Juhani 4 369 542

Riekki Miia-Maria 3 153 016

Huhtala Petri Antero 2 957 326

Vidgren Jukka Tuomas 2 698 119

Räihä Jani Kristian 2 326 951

Lilja Harri Tapio 2 278 768