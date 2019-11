Oulun seutu

Isänsä kuoliaaksi hakanneen ja potkineen raahelaisen mielentila selvitetään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun käräjäoikeus on määrännyt 40-vuotiaan raahelaismiehen mielentilatutkimukseen isänsä kuoleman vuoksi. Mies pahoinpiteli 66-vuotiaan isänsä kesäkuussa yöllä ravintolasta tullessaan ja isä kuoli pahoinpitelystä saamiinsa vammoihin.Oikeuden mukaan mies potki ja hakkasi samassa kiinteistössä asuneen isänsä kuoliaaksi kesäkuussa. Liikuntarajoitteinen isä ei pystynyt puolustautumaan silmittömältä väkivallalta.Siihen, täyttääkö teko murhan tunnusmerkistön, oikeus ei ottanut vielä kantaa.Pitkään it-alalla yrittäjänä toiminut isä ja aikamiespoika asuivat saman kiinteistön eri asunnoissa Raahen vanhassa kaupungissa. Isä rahoitti vuosia poikansa elämää. Poika oli silti todistajien mukaan vihainen ja katkera isälleen.6. kesäkuuta poika tuli yöllä ravintolasta kotiin, meni isänsä asuntoon naapuriin ja pahoinpiteli tämän. Epäilty oli tapahtuma-aikaan kannabiksen vaikutuksen alainen. Pahoinpitelyn jälkeen hän poistui oman asuntoonsa, mistä poliisi tavoitti hänet seuraavana aamuna.Poika kiisti oikeudessa aiheuttaneensa isänsä kuoleman. Hän sanoo lyöneensä isäänsä nyrkillä muutaman kerran, mutta isä on ollut vielä elossa kun hän on poistunut asunnosta. Esitutkinnassa poika kertoi, että heille tuli yöllä riitaa äidin hautamuistomerkistä.Poika lähetti yöllä viestejä sisarelleen Ruotsiin. Niissä hän pyyteli anteeksi ja kertoi isän makaavan verilammikossa.