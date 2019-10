Oulun seutu

Entinen huippu­ratsastaja sai tuomion törkeistä talous­rikoksista Oulussa – tavoitteli jopa 400 000 euron hyöt

käräjäoikeus on tuominnut kansainvälistä uraa tehneen entisen kilparatsastajan 1 vuoden ja 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta ja kahdesta törkeästä velallisen epärehellisyydestä.Oululaisyhtiössä toiminut nainen joutuu maksamaan korvauksia yli 230 000 euron verran. Hänet määrättiin myös kolmeksi vuodeksi liiketoimintakieltoon.Oikeuden mukaan oululaisnainen on syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jota ei voida pitää vähäisenä. Rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2012-2015.Kirjanpitorikoksissa liiketapahtumien kirjaaminen on laiminlyöty olennaisilta osiltaan. Lisäksi väärien ja harhaanjohtavien tietojen määrä on huomattavan suuri ja ne koskevat suuria summia. Tositteettomien liiketapahtumien yhteismäärä on ollut jopa 419 000 euroaKahdessa velallisen epärehellisyydessä on tavoiteltu käräjäoikeuden mukaan huomattavaa, yhteensä yli 400 000 euron suuruista hyötyä. Tuomittu on yksin tai yhdessä erään toisen henkilön kanssa ilman hyväksyttävää syytä lahjoittanut tai muuten luovuttanut yrityksen omaisuutta ja lisännyt perusteettomasti sen velvoitteita.– Menettelyllä on aiheutettu yrityksen maksukyvyttömäksi tuleminen ja sen maksukyvyttömyyttä olennaisesti pahennettu, oikeus toteaa.Yritykselle oli muun muassa nostettu 200 000 euron laina, josta siirrettiin naisen omalle tilille 150 000 euroa. Summa oli tilinpidon mukaan toisen yhtiön osakkeiden kauppahinnan osasuoritus.mielestä osakekaupoille ei ollut liiketaloudellista perustetta ja kirjanpitoon tehdyt merkinnät ovat olleet harhaanjohtavia ja vääriä. Osakkeilla ei ollut tosiasiassa mitään arvoa. Kaupalla oli tavoitteena vain nostaa lainaa naisen hyväksi.Oululaisnainen on kilpaillut ja harjoitellut ratsastusuransa aikana ulkomailla. Hän on voittanut SM-mitaleita ja menestynyt myös Pohjoismaiden mestaruuskisoissa.Talousrikosten tapahtuma-aikaan nainen on toiminut perheyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Oikeuden mukaan hän on käyttänyt yhtiössä erään toisen henkilön kanssa tosiasiallista päätösvaltaa hallitusjäsenyytensä ajan ja myös hallitusvastuun päättymisen jälkeen yrityksen konkurssiin asettamiseen 13. helmikuuta 2015 asti.