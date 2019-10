Oulun seutu

Syyte: Perheenäiti heitti yllättäen tuli­kuumaa öljyä miehensä kasvoille Pudas­järvellä – järkyttävät vammat

Oulun käräjäoikeudessa käsitellään tiistaina tapausta, jossa kahden alaikäisen lapsen äitiä syytetään puolisonsa törkeästä pahoinpitelystä.Teon epäillään tapahtuneen Pudasjärvellä elokuussa 2019. Syytteen mukaan vaimo on perheen asunnossa heittänyt kattilassa kuumentamaansa ruokaöljyä kaksi kertaa puolisonsa paljaalle vartalolle ja kasvoille.Teosta on aiheutunut miehelle palovammoja vasemmalle puolelle kasvoja, kaulaan, rintakehään, selkään, vasempaan käteen sekä molempiin alaraajoihin. Vammat ovat edellyttäneet ihonsiirreleikkausta, pitkää sairaalassa oloa ja edellyttävät pitkäaikaista arpihoitoa.– Teossa on aiheutettu vaikea ruumiinvamma, rikos on tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä huomioiden teossa ilmentyvä tarkoitustahallisuus, teon poikkeuksellisuus ja yllätyksellisyys sekä asianomistajan vähäiset mahdollisuudet suojautua tai puolustautua, syyttäjä toteaa teonkuvauksessa.Mies on ollut teon jälkeen yhdeksän päivää tajuttomana. Hänelle on tehty useita ihonsiirtoja ja leikkauksia. Ihosta on palanut 30–40 prosenttia.Kahden lapsen äiti kiistää syytteen. Hänen mukaansa ruokaöljy kaatui vahingossa miehen päälle, kun hän kuljetti rasvakattilaa asunnon kapeassa käytävässä ja puolisot törmäsivät toisiinsa.Oulun käräjäoikeus on varannut jutun käsittelyyn kaksi päivää.