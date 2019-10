Oulun seutu

Muisti­häiriöinen mummo osti lapsen­lapsilleen Mersut – käräjä­oikeus hylkäsi petos­syytteet

Lapin

Syytteestä

käräjäoikeus on hylännyt kolmea naista vastaan nostetut syytteet törkeistä petoksista. Isoäiti oli ostanut 30-, 31- ja 40-vuotiaille lapsenlapsilleen Mercedes-Benz -merkkiset henkilöautot ja antanut heille käteisenä melkein 40 000 euroa.Autot maksoivat 29 000 euroa, 35 000 euroa ja 45 500 euroa. Mummo oli naisten mukana autokaupassa Rovaniemellä ja maksoi kulkupelit shekeillä. Autokaupoille lähdettiin lapsenlasten mukaan isoäidin aloitteesta. Mummon kuoleman jälkeen omaiset vaativat lapsenlapsia korvaamaan rahat kuolinpesälle.Kolmen naisen Mersu-kaupat ja käteislahjoitukset käräjäoikeuteen vieneen kuolinpesän edustajien mukaan naiset olivat käyttäneet hyväkseen mummon vanhuuden heikkoutta ja sairautta, tämän ymmärtämättömyyttä sekä yksinäistä ja riippuvaista asemaa.Kuolinpesän edustajien mielestä mummo luovutti naisille merkittäviä varallisuuseriä, jotka eivät olleet suhteessa vastikkeena saatuun apuun siivoustöissä ja päivittäisten asioiden hoitamisessaKäräjäoikeuden mukaan naiset ovat olleet jossain määrin tietoisia mummonsa sairastamasta dementiasta. Mummon luona käydessään he ovat tehneet havaintoja siitä, että tämä on saattanut unohdella ja toistaa samoja asioita.– Toisaalta isoäidin tapahtuma-aikaisesta terveydentilasta esitetty lääketieteellinen selvitys puhuu sen puolesta, että hän on ymmärtänyt lahjoitusten oikeustoimiluonteen merkityksen ja hän on kyennyt ilmaisemaan tahtoaan. Käräjäoikeus katsoo edellä mainitut seikat huomioon ottaen, että kuolinpesän esittämät korvausvaatimukset tulee myös siviilioikeudellisella perusteella hylätä, Lapin käräjäoikeus toteaa tuomiossaan.vapautetut naiset olivat käyneet tapaamassa isoäitiään silloin tällöin vuosina 2014-2015. Vierailujensa aikana he ovat auttaneet mummoa esimerkiksi asunnon siivoamisessa ja kaupassa käynneissä.Isoäiti ei ole ollut kuitenkaan yksistään heidän tarjoamansa avun varassa, vaan hänen luonaan on käynyt myös kotisairaanhoito, talonmiespalvelu sekä muut sukulaiset.– Näissä olosuhteissa isoäiti ei ole ollut riippuvaisessa asemassa suhteessa vastaajiin. Huolimatta siitä, että isoäiti on sairastanut lahjoitusten aikaan lievää – keskivaikeaa dementiaa, lääkärinlausunnon 28.1.2015 mukaan hän on kuitenkin kyennyt vielä ilmaisemaan tahtoaan. Hän on ymmärtänyt lahjoitusten oikeustoimiluonteen ja rahavarojen todellisen määrän. Vastaajat eivät ole siten käyttäneet hyväkseen sairaudesta tai vanhuudesta johtuvaa ymmärtämättömyyttä, oikeus perustelee.Rahalahjoitusten aikaan paikalla on ollut vain isoäiti ja yksi lapsenlapsista. Autolahjoitusten aikana paikalla ovat olleet autoliikkeen työntekijät, jotka eivät ole tehneet mitään havaintoja siitä, että vastaajat olisivat johdatelleet tai muuten erehdyttäneet isoäitiään ostamaan heille autot.Oikeudessa esitettyjen todistelujen mukaan mummo oli terveenä ollessaan ollut erittäin visu ja tarkka raha-asioissa. Hänen terveenä ilmaisemansa tahto oli ollut lastenlasten tasapuolinen kohtelu.Hän oli lahjoittanut käteistä myös muille lapsenlapsille. Hän oli maksanut avokätisesti joillekin heistä ulkomaanmatkoja. Mummo oli maksanut lisäksi omaisten matkakuluja aina kun nämä kävivät vierailulla hänen luonaan.