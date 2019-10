Oulun seutu

Oikeusasiamies: Lapsia koskeneet esitutkinnat kestäneen liian kauan Oulun poliisissa – 8-vuotiaan epäiltyä pahoinpitelyä tutkittiin yli kaksi vuotta

23.10. 10:26

Oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota lapsia koskevien esitutkintojen kestoon Oulun poliisissa.

Pitkittyneitä tutkintoja oli selvityksessä kaksi.



Ensimmäisessä tapauksessa kouluavustajaa oli epäilty kahdeksanvuotiaan lapsen pahoinpitelystä. Tutkinta kesti yli kaksi vuotta. Toisessa tapauksessa epäilty ja uhri olivat molemmat 14-vuotiaita. Uhria oli kuulusteltu vasta yhdeksän kuukautta ja epäiltyä puolitoista vuotta rikosilmoituksen tekemisen jälkeen. Tämän jälkeen esitutkinta oli päätetty.



Oikeusasiamies muistuttaa, että lapsen ollessa rikoksesta epäilty tai uhri esitutkinta pitäisi toimittaa kiireellisesti.



Oulun poliisilaitos on kertonut, että rikostutkinnassa on ollut vaikea työtilanne, jonka korjaamiseen on ryhdytty.