Oulun seutu

Hirsitalo palaa Iso-Syötteellä – asukkaita ei sisällä

Sammutustyöt kestävät vielä useita tunteja.

Iso-Syötteen huipulla Pudasjärvellä palaa kelohirsinen paritalo. Pelastuslaitos on paikalla kohteessa ja sammutustyöt ovat kesken.



Pelastuslaitos sai hälytyksen Metsäsyötteentielle klo 9 jälkeen aamulla. Hirsitalo on kaksikerroksinen ja tulipesäke on sen kattorakenteissa.



Savusukeltajat ovat tutkineet sisätilat eikä tässä vaiheessa ole syytä epäillä, että rakennuksessa olisi ketään sisällä. Sammutustoiminta kestää vielä useita tunteja. Kohteessa on viisi pelastuslaitoksen yksikköä.



Uutinen päivittyy.