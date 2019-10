Oulun seutu

Kahden miehen epäillään välittäneen 4–5 kiloa amfetamiinia Oulun alueelle

Kahden miehen epäillään välittäneen 4–5 kiloa amfetamiinia Oulun alueelle 7.10. 15:50

Huumausainerikoksista epäiltyjä on useita.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun poliisi on päättänyt esitutkinnan jutussa, jossa kahden 1990-luvulla syntyneen suomalaisen miehen epäillään välittäneen myyntiin yhteensä noin 4-5 kiloa amfetamiinia syksystä 2018 lähtien. Huumeet myytiin Oulun alueella.



Esitutkinnan perusteella miehet ovat hankkineet amfetamiinia ja myyneet sekä välittäneet sitä muun muassa TOR-verkon kauppapaikkojen avulla. Kokonaisuudessa on kuultu, ollut pidätettynä sekä vangittuna useita rikoksista epäiltyjä. Kaksi heistä on edelleen vangittuina epäiltyinä todennäköisin syin törkeästä huumausainerikoksesta.



Törkeän huumausainerikoksen tutkinta aloitettiin toisen jutun esitutkinnan yhteydessä kesäkuussa. Poliisi teki 25. kesäkuuta kotietsinnän, jonka yhteydessä takavarikoitiin noin 650 grammaa amfetamiinia. Etsinnässä otettiin kiinni myös kaksi rikoksesta epäiltyä.



Juttukokonaisuus on siirretty syyteharkintaan.