Tyrnävän ja Pudasjärven epäillyn tuhopolttajan mielentila tutkitaan – ”Äiti huusi kauhunsekaisella äänellä, että tulipalo”

Oulun seutu

Pudasjärvella IKH-Perhemarketin tulipalon sytyttämisestä epäilty mies on passitettu mielentilatutkimukseen. Oulun käräjäoikeus antoi välituomion jutusta torstaina.Miestä epäillään Pudasjärven tapahtumien lisäksi kahdesta tuhotyöstä ja yhdestä tuhotyön yrityksestä Tyrnävällä, yhdestä törkeästä vahingonteosta sekä pahoinpitelystä ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.Syytteiden mukaan mies sytytti kolme tulipaloa Tyrnävällä 8. marraskuuta 2018. Yksi tulipaloista tuhosi kokonaan vuonna 2017 valmistuneen omakotitalon yhteydessä olleet autotallin ja varaston korjauskelvottomiksi.Rakennuksessa oli palon aikana sisällä nelihenkinen perhe, jossa on kaksi alaikäistä lasta.Toisessa tuhotyön kohteessa oli kotona kaksi henkilöä. He kertovat heränneensä yöllä noin klo 2.30 tulipaloon.– Äiti huusi kauhunsekaisella äänellä, että tulipalo. Tulin olohuoneeseen ja totesin, että päätyseinustalla sälekaihtimien välistä loimottivat tulenlieskat. Menin ulos ja näin puukasan ilmiliekeissä ja talon alimpiin laudoituksiin oli jo tuli tarttunut, omakotitalon asukas kertoi oikeudessa.Omakotitalon asukkaat ryhtyivät sammuttamaan tulta ja he saivatkin liekit tukahdutettua ennen palokunnan saapumista.Kolmas tuhotyö jäi samana yönä Tyrnävällä yritykseksi, sillä paritalon autokatoksessa sytytetty polttopuuläjä sammui itsekseen.Syytetty mies ei muista yön tapahtumista paljoakaan. Hän sanoo olleensa alkoholin ja lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Mies lähti yöllä baarista kävellen ja hänen kulkureittinsä on teknisen tutkinnan mukaan kulkenut tuleen sytytettyjen talojen kautta.Pudasjärven tuhotyö sattui muutamaa päivää myöhemmin 13.8.2018. Palossa tuhoutui IKH-Perhemarketin kiinteistö. Teolla on aiheutettu rakennukselle ja rakennuksessa olleelle omaisuudelle vähintään miljoonan euron vahinko. Teon seurauksena IKH-Perhemarketin toiminta keskeytyi 1,5 kuukauden ajaksi.Syytetyn miehen mukaan hänen muistikuvansa tapahtumayöstä ovat hataria. Hän myöntää kuitenkin kävelleensä kaupan luo tupakalle. Mies opiskeli tuolloin Pudasjärvellä ja asui asuntolassa keskustan tuntumassa.Jutun käsittely jatkuu käräjäoikeudessa mielentilatutkimuksen jälkeen.