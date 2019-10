Poliisi: Alaikäinen poika pahoinpideltiin Ylivieskan keskustassa – teosta kuvattu video lähti leviämään netissä

Oulun seutu

Poliisi: Alaikäinen poika pahoinpideltiin Ylivieskan keskustassa – teosta kuvattu video lähti leviämään netiss

Oulun poliisilaitos tiedottaa, että Ylivieskan keskustassa tapahtui keskiviikkona iltapäivällä pahoinpitely, josta kuvattu video lähti leviämään internetissä kulovalkean tavoin. Poliisilla on tiedossa epäilty sekä asianomistaja, jotka molemmat ovat paikallisia yläasteikäisiä poikia. Poliisi tutkii asiaa pahoinpitelynä, jonka vakavuusaste selviää tutkinnan edistyessä.Poliisin mukaan pahoinpitelystä kuvattiin video, ja sitä on levitetty internetissä.Poliisi pyytää ihmisiä poistamaan videon sekä olemaan levittämättä videota sen arkaluonteisuuden vuoksi ja koska kyseessä on alaikäiset nuoret.Tutkinta jatkaa asian selvittämistä yhdessä koulun ja lastensuojelun kanssa.Asiasta tiedotetaan mahdollisesti myöhemmin, kun asiaan saadaan lisää selvyyttä.