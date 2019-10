Oulun seutu

Järkyttävä löytö oululaismiehen tietokoneelta – poliisi takavarikoi kymmeniä lapsipornovideoita

Oululaismies on saanut tänään Oulun käräjäoikeudessa syytteet sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Mies on esitutkinnassa tunnustanut teot.Syytteen mukaan mies on oikeudettomasti pitänyt hallussaan 63 videota, joissa on esitetty lapsia sukupuolisiveellisyyttä ilmeisesti loukkaavalla tavalla.Mies on ladannut videoita netistä ja niistä 41 kappaletta on tallentunut hänen Dropbox-sovellukseensa. Lisäksi syytetty on tallentanut 22 kappaletta videoita tietokoneensa kahdelle kiintolevylle.Tietokoneelle tallennetut 22 videota ovat pitäneet sisällään ainakin materiaalia, joissa aikuinen mies käyttää hyväkseen eri ikäisiä lapsia, jopa lähes vauvaikäisiä. Mukana on myös videoita, joissa lapsi tyydyttää kädellään aikuista miestä.Poliisin tietoteknisessä tutkimuksessa tietokoneella olleista videoista seitsemän kappaletta on luokiteltu luokkaan 2 kuuluvaksi eli niissä on lapseen kohdistuvaa seksuaalista toimintaa, joissa tekijänä on aikuinen. Videot, joissa lapsi vaikuttaa olevan alle 6-vuotias on luokiteltu juuri tähän kategoriaan.Videoista 15 kappaletta on luokiteltu luokkaan 3 kuuluviksi eli niissä lasta raiskataan, pakotetaan ja uhataan.Käräjäoikeus antaa tuomion asiassa myöhemmin.