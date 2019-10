Oulun seutu

Talon lämmitys hiersi naapurusten välejä Kalajoella – savuhaitoista vuosien kiista

Lämmityskiistan oikeuteen vienyt nainen kertoi, että hän havahtui tammikuussa 2014 siihen, että huone haisee savulle. Hajun lähteenä oli naapurissa sijaitseva keskeneräinen talo.Nainen otti yhteyttä terveystarkastajaan, jonka mukaan mitään ei ollut tehtävissä ennen kuin naapuri muuttaa pysyvästi rakentamaansa taloon. Savuongelmien takia naapuri kuitenkin jatkoi lämmityskattilan savuhormia alkuvuodesta 2014.Savun hajusta ärsyyntyneen naisen mukaan naapurit muuttivat uuteen kotiinsa kesällä 2014 ja savua alkoi ilmaantua uudestaan heti syksyllä, kun taloa ryhdyttiin lämmittämään.Nainen oli jälleen yhteydessä terveystarkastajaan ja ympäristöterveydenhuolto teki valituksen johdosta tarkastuskäyntejä asuinalueelle 6.2. ja 7.2.2015.Taloa rakentanut naapuri sanoo ottaneensa lämmitysjärjestelmän käyttöön heti kun taloa ruvettiin rakentamaan. Kesällä lämmitykseen käytettiin aurinkokennoja ja kylmällä säällä öljyä ja puuta.Savuongelmat jatkuivat ja nainen haastoi naapurinsa oikeuteen. Riita-asia pantiin vireille Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa syyskuussa 2017. Savuhaitoista syytetyt vaativat asian tutkimatta jättämistä, koska kanne oli jätetty liian myöhään.Naapuruussuhdelain mukaan kohtuuttoman rasituksen poistamista tai rasitusta aiheuttavan toiminnan lakkauttamista on vaadittava viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä, kun kohtuuton rasitus ilmenee.Käräjäoikeus jätti naisen tekemän kanteen tutkimatta. Oikeuden mukaan se oli vanhentunut ja asian käsittely päättyi.Nainen ei tästä lannistunut, vaan valitti asiasta Rovaniemen hovioikeuteen. Valittajan mukaan käräjäoikeus on ratkaissut asian virheellisesti, sillä kanteen nostamisen kolmen vuoden määräaika ei voinut alkaa ennen kuin rakennus on hyväksytty käyttöön otetuksi.Savusta ärsyyntyneet naapurit ovat vedonneet hovioikeudessa uutena kirjallisena todisteena Kalajoen kaupungin ”Kuuleminen hakemuksen vireille tulon yhteydessä” -nimiseen asiakirjaan, josta ilmenee, että naapurit ovat vasta 15.11.2018 jättämällään hakemuksella muuttaneet rakennuksen käyttötarkoituksen vapaa-ajan asunnosta asuinrakennukseksi.Asiakirjasta ilmenee myös, että rakennuksen pääasiallinen lämmitysmenetelmä on polttoöljy. Valittajat ovat lausuneet, että todisteen perusteena olevaa muutosolosuhdetta eikä siten myöskään asiakirjaa ollut vielä olemassa käräjäoikeusvaiheessa, joten he eivät olleet voineet vedota kyseiseen todisteeseen siellä.Rovaniemen hovioikeus ei lähtenyt muuttamaan käräjäoikeuden päätöstä kanteen tutkimatta jättämisestä. Oikeuden mielestä sillä seikalla, milloin naapurit ovat muuttaneet asumaan asuinrakennukseen, ei ole asian oikeudellisen arvioinnin kannalta merkitystä.Talojen lämmitys jatkunee Kalajoella entiseen tapaan syyssään kylmetessä.