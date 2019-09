Oulun seutu

Mies yritti keskeyttää tuoreen vaimonsa raskauden raa’alla tavalla – häistä oli vain kaksi viikkoa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rovaniemen hovioikeus on tuominnut 28-vuotiaan miehen pahoinpitelystä ja törkeästä laittomasta raskauden keskeytyksen yrityksestä 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Mies potki syyskuussa 2017 raskaana ollutta vaimoaan vatsaan tarkoituksenaan keskeyttää raskaus.Hovioikeuden mielestä käräjäoikeuden miehelle tuomitsema vankeusrangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa hänen syykseen luettujen rikosten vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, tekojen vaikuttimiin sekä niistä ilmenevään hänen syyllisyytensä. Hovioikeus hyväksyi tänään antamassaan tuomiossa käräjäoikeuden rangaistuksen mittaamista koskevat perustelut.Kemi-Tornion käräjäoikeus tuomitsi miehen joulukuussa 2018 kymmeneksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen kahdesta pahoinpitelystä ja törkeästä laittomasta raskauden keskeytyksen yrityksestä. Teot olivat tapahtuneet syyskuussa 2017 vain pari viikkoa pariskunnan häiden jälkeen.Käräjäoikeuden mukaan miehen pahoinpitelyn tarkoituksena oli nimenomaisesti naisen raskauden keskeyttäminen. Tästä syystä hän syyllistyi kahden pahoinpitelyn lisäksi törkeään laittomaan raskauden keskeyttämisen yritykseen. Vaimo sai itse nirhaumia ja mustelmia, mutta sikiölle ei tullut minkäänlaisia vammoja.Pahoinpitely tapahtui, kun vaimo oli 21. raskausviikolla. Vauvan vointi varmistettiin tapahtumien jälkeen ultralla.Rovaniemen hovioikeus hylkäsi toisen pahoinpitelysyytteen. Se koski riitatilanteessa paikalla olleen vaimon ystävän pahoinpitelyä. Lääkärintodistuksen mukaan ystävän kylkiluu oli mahdollisesti murtunut, mutta jäi epäselväksi oliko se murtunut tuomitun miehen johdosta vai ei.– Asiassa on selvitetty, että edeltävänä päivänä alkanut ja tapahtumapäivänä jatkunut riita on koskenut yhteiselämän jatkumista ja että miehen uhkaukset ovat liittyneet yhteiseen lapseen ja tämän pois ottamiseen. Asian käsittelyssä ei ole tullut ilmi muita uskottavia motiiveja taikka syitä väkivallan käyttöön. Tällä lisäyksellä hovioikeus hyväksyy käräjäoikeuden perustelut. Käräjäoikeuden ratkaisua ei ole aihetta muuttaa, hovioikeus toteaa tuomiossaan.