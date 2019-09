Rikosepäily: Vanhus pahoinpideltiin Ylivieskassa – omaisen mukaan nuorisojoukko jahtasi 75-vuotiasta ja teini-ikäinen poika löi kasvoihin

Oulun seutu

Rikosepäily: Vanhus pahoinpideltiin Ylivieskassa – omaisen mukaan nuorisojoukko jahtasi 75-vuotiasta ja teini-

Omainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi epäilee, että Ylivieskassa pahoinpideltiin lauantai-iltana 40-luvulla syntynyt mieshenkilö.Oulun poliisista vahvistetaan IS:lle, että 28. syyskuuta illalla noin kello 21–22 välisenä aikana Ylivieskan kaupungissa tapahtui epäilty pahoinpitely, joka on jo siirtynyt rikostutkintaan. Poliisista ei kommentoitu asiaa tarkemmin, sillä tapauksen tutkinnanjohtaja ei ollut tavoitettavissa.Pahoinpidellyn miehen omainen kertoi tapahtuneesta Ylivieska-foorumi-nimisessä, suljetussa Facebook-ryhmässä. Ryhmässä on yli 12 000 jäsentä. Asukkaita Ylivieskassa on noin 15 000.kertoo päivityksessä, että uhriksi joutunutta 75-vuotiasta miestä lyötiin kasvoihin ja silmään kaksi kertaa. Pahoinpitely johti omaisen mukaan sairaalareissuun. Päivityksen kirjoittaja pyytää pahoinpitelystä jotain tietäviä ottamaan yhteyttä poliisin vihjepuhelimeen tai häneen itseensä.Omaisen mukaan tekijänä olisi teini-ikäinen poika, joka olisi lähtenyt lähtenyt ajamaan takaa miestä yhdessä kolmen muun pojan ja yhden tytön kanssa. Omaisen mukaan tyttö olisi yrittänyt estää tekoa.– Sanomattakin selvää, että olen asiasta hyvin vihainen ja surullinen, ja toivon kovasti, että tekijät joutuvat vastuuseen, päättyy päivitys.IS tavoitti päivityksen kirjoittaneen uhrin omaisen. Hän ei halunnut kommentoida asiaa tällä hetkellä enempää.Juttua muokattu 29.9.2019 kello 19.15: lisätty omaisen kertomia tietoja.