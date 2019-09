Oulun seutu

Viisi ihmistä loukkaantui nokkakolarissa Kalajoella

Kalajoentie on tällä hetkellä poikki.

Kalajoentiellä tänään aamulla sattuneessa nokkakolarissa on loukkaantunut viisi henkilöä. Onnettomuuden syystä tai ajonopeuksista ei vielä ole tietoa.



Onnettomuuspaikalla on kaksi pelastus- ja kuusi ensihoitoyksikköä. Kahdessa onnettomuusautossa on kaksi vakavasti loukkaantunutta ja kolme lievästi loukkaantunutta matkustajaa.



Kalajoentie on täysin poikki noin klo 11:een saakka.



Poliisi tiedottaa lisää onnettomuudesta myöhemmin.