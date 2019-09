Oululaiskolmikko pilasi sivullisten elämän Pudasjärvellä – mönkijän omistaja ammuttiin ja hänen puolisonsa siepattiin

Oulun seutu

Oulun käräjäoikeus antoi perjantaina välituomion Pudasjärvellä tammikuussa tapahtuneesta sieppauksesta, ampumisesta ja tulipalosta. Oikeus määräsi ampumisesta syytetyn 35-vuotiaan oululaismiehen mielentilatutkimukseen. Jutun käsittelyä jatketaan tutkimuksen tulosten selvittyä.Käräjäoikeuden mukaan mies on tahallisesti ampunut uhriaan Pudasjärvellä.– Hän on ampunut tahallisesti tarkoituksella kiväärillä uhria vasempaan kylkeen. Varteenotettavaa epäilyä tästä ei jää, oikeus toteaa välituomiossa.Oikeus tekee myöhemmin lopullisen ratkaisun siitä mihin rikokseen mies on syyllistynyt. Käräjäoikeuden mukaan on perusteltua pyytää lausunto siitä onko miestä pidettävä erityisen vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Oululaismiehellä on kymmenen vuoden ajalta tuomiot pahoinpitelystä ja tapon yrityksestä.Jutun toinen syytetty, 45-vuotias mies joutuu odottamaan käsittelyn jatkoa vankilassa. Sen sijaan tapahtumissa mukana ollut 23-vuotias nainen päästettiin vapauteen odottamaan käsittelyn jatkumista.Tammikuisen yön sekavat ja järjettömät tapahtumat saivat alkunsa Pudasjärven keskustasta, missä taposta syytetty mies kävi ammuskelemassa kerrostaloasuntoa kohti. Motiivina oli kerrostalossa asuvan miehen pelottelu. Ampuminen tapahtui kuitenkin väärän talon pihassa.Ammuskelun jälkeen kolmikko lähti Oulua koti, mutta matkalla he ajoivat autonsa lumipenkkaan. Sitä irrottamaan varastettiin läheisestä talosta mönkijä. Kun mönkijän omistaja tuli tarkistamaan tilannetta, hänet ammuttiin.Oikeuden mukaan molemmat miehet esittivät oikeudessa valheellisia ja keksittyjä tarinoita tapahtumista. Sen sijaan naisen kertomus oli teknisen näytön mukaan paikkaansa pitävä.– Tapahtumapaikka oli avara ja ampujalla oli reilusti tilaa ampua ohi mikäli kyse oli varoituslaukauksesta. Tämä tukee vahvasti syytettä ja tarkoituksellista uhriin kohdistettua laukausta, välituomiossa todetaan.Teknisen näytön mukaan kuolettava laukaus ammuttiin vain 1,6 metrin päästä. Ampumisen jälkeen ruumis peiteltiin ojaan lumella ja kolmikko siirtyi läheiseen taloon, jossa he pahoinpitelivät kuolleen miehen puolisoa ja pakottivat hänet tekemään tilisiirtoja verkkopankissa.Ampuja pakotti naisen vielä mukaansa autoon. Ennen talosta poistumista miehet sytyttivät omakotitalon palamaan. Talo tuhoutui palossa asuinkelvottomaksi.Ampuja jatkoi matkaa sieppaamansa naisen kanssa Tornioon ja länsirajan yli Ruotsiin. Luulajassa poliisi otti miehen kiinni. Siepattu nainen löytyi hotellihuoneesta sekavassa kunnossa.