Yritysjohtaja salakuvasi poliiseja ja sai tuomion niskottelusta – kännykkää räplänneen kuskin pysäyttäneiden poliisien syytteet hylättiin

Oulun seutu

Yritysjohtaja salakuvasi poliiseja ja sai tuomion niskottelusta – kännykkää räplänneen kuskin pysäyttäneiden p

Oulun käräjäoikeus on tuominnut poliisia liiallisesta voimankäytöstä syyttäneen miehen sakkoihin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, niskottelusta poliisia vastaan sekä haitanteosta virkamiehelle.



Varakas yrittäjä ja yritysjohtaja tuomittiin 40 päiväsakkoon, josta kertyy viime vuoden tulojen mukaisesti maksettavaa 2 840 euroa. Hän joutuu myös maksamaan Suomen valtion ja Oulun poliisilaitoksen oikeudenkäyntikulut.



Keski-ikäinen mies on ollut aiemmin Pohjois-Pohjanmaan verotustiedoissa ansiotulolistan kärkisijoilla useana vuonna.



Käräjäoikeus sen sijaan hylkäsi miehen vaateet kahta poliisia vastaan. Tuomitun miehen mukaan poliisit pahoinpitelivät häntä pysäytyksen yhteydessä. Hän vaati poliiseille tuomiota pahoinpitelystä tai vaihtoehtoisesti voimakeinojen käytön liioitteluna tehdystä pahoinpitelystä.



Mies lähti Oulunsalosta Oulua kohti työpaikan autolla toukokuussa 2016. Hän räpläsi ajaessaan kännykkää ja sen vuoksi auto liikkui ajokaistalla epävakaasti puolelta toiselle.



Mies tunnustaa, että ajotapa on ollut ”seilaava”. Hän havaitsi poliisiauton takanaan. Poliisiauto ajoi rinnalle, eteen ja poliisi näytti auton ikkunasta pysähtymismerkkiä.



Miehen mukaan poliisien käytös aiheutti hänelle tarpeen tallentaa tilannetta todistusaineistoksi. Mies kuvasi kännykällään salaa videota poliisiautossa. Kun mies lähti hakemaan omasta autostaan rekisteriotetta, poliisi huomasi salakuvaamisen.



Poliisiauton sisällä kuvaaminen ei ole sallittua, sillä kameraan saattaa tallentua salassa pidettävää tietoa auton POKE-näytöltä. Miestä pyydettiin lopettamaan videointi ja hän lopetti. Poliisit pyysivät useita kertoja miestä poistamaan tallenteen puhelimesta. Kun kielto ei tehonnut, poliisit kaatoivat miehen maahan ja kädet sidottiin taakse.



Miehen mukaan tilanne oli nöyryyttävä, se tuntui pahalta ja kipeältä. Poliisit saivat tilanteen aikana yleisjohdoltaan ohjeen poistaa kännykästä videot tai takavarikoida puhelin.



Poliisien mukaan miestä pyydettiin, kehotettiin ja käskettiin poistamaan tallenne puhelimesta. Lopulta puhelin otettiin häneltä pois ”normaaleita hallintaotteita käyttäen”. Poliisien mielestä voimakeinojen käytölle on ollut laillinen peruste.



Tapahtumien lopuksi yritysjohtaja pysäytti paikalle toisen, sattumalta ohi ajaneen partion, koska hän halusi hoitaa asiaa jonkun muun kuin paikalla aluksi olleiden poliisien kanssa. Mies pyysi apua ja hänet ohjeistettiin tekemään kohtelustaan valitus poliisiasemalle.