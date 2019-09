Oulun seutu

Äidin julkaisema kiusaustapaus herätti oululaiset – turvallisuusjohtamisen tiimi ohjeistaa kouluja

https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000006230642.html

Oululaisäidin ilmi tuoma tyttären kiusaaminen on saanut Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut hereille. Tänään julkaisemassa tiedotteessa painotetaan, että kaupungissa toimii turvallisuusjohtamisen tiimi, joka ohjeistaa kouluja kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa ja on tarvittaessa mukana kiusaamistapausten selvittelyssä.Turvallisuusjohtamisen tiimi ja koulut työskentelevät tiiviissä yhteistyössä Oulun koulupoliisien kanssa.Tiedotteen mukaan kaikki Oulun peruskoulut ovat laatineet suunnitelman kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumisesta. Suunnitelmassa on määritelty mitä kiusaaminen tarkoittaa ja millaisia ovat ennaltaehkäisevät toimet.– Ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi järjestyssääntöjen läpikäynti oppilaiden kanssa, tehokas välituntivalvonta, koulupoliisien pitämät ennaltaehkäisevät tunnit, hyvinvointiin liittyvät säännölliset kyselyt oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle, luokkahenkeä vahvistavat harjoitukset ja kummiluokkatoiminta, kaupunki tiedottaa.Turvallisuusjohtamisen tiimin toiminnasta vastaavan valmiuspäällikön, rehtori Jari Haapalaisen allekirjoittaman tiedotteen mukaan oppilaita kannustetaan kertomaan huolenaiheensa opettajille. Myös huoltajia ohjeistetaan, miten epäillyssä koulukiusaamistapauksessa tulee toimia. Suunnitelmaan on kirjattu yksityiskohtaisesti, miten koulu toimii kiusaamistapauksissa.Sääntöjen mukaan koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.Oululaisäiti julkaisi Facebookissa 4.9. kertomuksen tyttärensä koulukiusaamisesta. Päivitys on kerännyt nopeasti tuhansia tykkäyksiä, kommentteja ja jakoja.