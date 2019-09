Oulun seutu

Ammuskelija tähtäsi matkustajajunan lisäksi autoa Ylitorniolla – tuulilasiin kaksi osumaa

Pohjoisesta etelään matkalla ollut matkustajajuna joutui ampumisen kohteeksi tiistai-iltana Ylitorniolla kelo 19.25 aikaan. Ampuma-ase oli haulikko.Poliisi kertoo, että todistajien puhutteluissa tapahtumapaikaksi on arvioitu Aavasaksanvaaran kohta ennen Raanujärventien kohtaa pohjoisen suunnasta tultaessa.Lisäksi on käynyt ilmi, että laukauksia on kohdistettu muutamaa tuntia aiemmin autoon. 3.9.2019 kello 16.00 aikaan Ylitornion ja Pellon välisellä tiellä on ilmeisesti ammuttu myös pohjoisen suuntaan menevän auton tuulilasiin kaksi osumaa.Auton ikkunaan jäi laukauksista yksi pieni jälki. Autossa olleet henkilöt eivät osanneet kertoa tarkkaa tapahtumapaikkaa, mutta mitään muuta liikennettä tapahtumapaikalla ei ollut.Asiaa tutkiva Lapin poliisilaitos kiittää aiemmista havainnoista, mutta kaipaa edelleen havaintoja tapahtumista puhelinnumeroon 0295466458 tai 0295466229. Havaintoja voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.