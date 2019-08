Oulun seutu

Kestilän rivitalo sytytettiin tahallaan – asunnoissa ei ollut asukkaita

Poliisi epäilee, että Siikalatvan Kestilässä torstai-iltana kello 21:n aikoihin syttynyt tulipalo on sytytetty tahallaan. Rivitalon kahdeksan asunnon päätyhuoneistosta lähtenyt tulipalo vaurioitti täysin sytytetyn asunnon ja tuhosi pahoin vieressä ollutta asuntoa.Rivitalo oli käytännössä liki purkukunnossa ja siitä viimeiset asukkaat olivat lähteneet alkukesästä 2018. Rivitalo sijaitsi suhteellisen lähellä Kestilän keskustaa ja sen omistaa Siikalatvan kunta.Tulipalon aikana rivitalossa ei todennäköisesti ollut ihmisiä. Rivitalon aivan lähietäisyydellä ei ole muita asuntoja.Tulipalon todennäköistä sytyttäjää epäillään tuhotyöstä ja hän on poliisin huostassa. Hän on alustavissa puhutteluissa myöntänyt teon.Tuhotyöstä tuomitaan rikoslain mukaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Poliisin tutkinta juttuun liittyen on alkuvaiheessa.