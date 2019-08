Oulun seutu

Kokenut seksuaali­rikosten syyttäjä: ”Lapsen hyväksi­käyttö voi olla henkinen tappo” – tekijöiden selityksissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Oulussa oli poikkeuksellista, että oli yksi alaikäinen asianomistaja ja kahdeksan tekijää, jotka kaikki eivät tunteneet toisiaan, eivätkä toimineet yksissä tuumin.