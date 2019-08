Oulun seutu

Näin eteni Pudasjärven siepatun naisen vuorokauden piina – nuoruuden rakkaus­avioliitto päättyi karmeasti

Käräjäoikeuden istuntoa oli järjestelty toisen käräjäpäivän ajaksi, kun kuultavaksi tuli syytteessä olevan oululaiskolmikon piinaama nainen. Hänet oli sijoitettu sermin taakse syytettyjen näkymättömiin.Kahta oululaismiestä ja yhtä naista syytetään tammikuussa Pudasjärven Petäjäkankaantiellä tapahtuneesta taposta, tuhotyöstä ja vapaudenriistosta. Kaikkiaan syytekohtia on 18.Nainen kertasi tapahtumien kulkua selkeästi ja varmalla äänellä. Viisikymppisen naisen aviopuoliso löytyi ammuttuna ojasta. Pariskunnan itse rakentama talo tuhoutui asumiskelvottomaksi tulipalossa samana yönä.– Olimme 35 vuotta naimisissa, meillä oli hyvä avioliitto. Hän oli nuoruudenrakkauteni, menin 17-vuotiaana naimisiin. Meillä on viisi lasta, parhaita aarteita maan päällä. Aviomies oli luonteeltaan niin täydellinen, lempeä, rauhallinen, aina toiset huomioonottava. Toista samanlaista ei tule, kuultavana ollut nainen kuvaili edesmennyttä puolisoaan.Sekavat ja järjettömät tapahtumat alkoivat naisen osalta aamuyöllä, kun hän näki kahden miehen nousevan autosta kotinsa pihalla. Aviopuoliso oli aiemmin lähtenyt katsomaan miksi mönkijä lahti liikkeelle tallista.– Autosta nousi kaksi miestä, toisella oli ase. Silloin lamaannuin täysin, en tiennyt mitä teen. Ne olivat peittäneet kasvonsa huiveilla. Miehet tulivat sisälle. He puhuivat englantia, nainen kertasi yön tapahtumia.Viiden lapsen äidin retuuttaminen alkoi heti. Miehet kyselivät alkoholia, he penkoivat paikkoja ja naisen mukaan heti alkoi silmitön tuho. Nainen arveli miesten etsivän rahaa. Hänet pakotettiin avaamaan verkkopankki ja siirtämään rahoja tileiltä toiselle.Vähän ajan kuluttua taloon ilmestyi myös nuori nainen. Hänelläkin oli ase käsissään. Miehet poistuivat huoneesta varaston puolelle ja naiset jäivät kahdestaan. Naista lyötiin aseella ohimoon, jolloin hän menetti tajuntansa. Hänet elvytettiin kaatamalla kylmää vettä päälle.Naiselle syötettiin kapselinmuotoisia lääkkeitä, joista osan hän pystyi kaivamaan pois suustaan. Häntä komennettiin tietokoneelle ja tekemään lainahakemuksia verkon kautta. Kun nainen ei ymmärtänyt mitä kopla oli häneltä vailla, miehet vaihtoivat puhekielen englannista suomeen.– Nyt kun minun oli pakko puhua sinulle suomea niin minun on pakko tappaa sinut, toinen miehistä sanoi.Yhtäkkiä huoneessa ammuttiin kaksi kertaa. Naisen mukaan laukauksista aiheutui sietämätöntä painetta. Toinen miehistä pakotti naisen haistelemaan hylsyä.– Vanhempi mies otti hylsyn, tarttui minua hiuksista ja sanoi että haista tästä miltä ruuti haisee. Se menee kaikesta läpi. Minulle näytettiin sytkäriä ja sanottiin ”pyromaani”. Naisella oli sakset kädessä ja hän heilutteli niitä minun kasvojen edessä. Kauhealtahan se tuntui kun oli pyssyjä, teräaseita, saksia ja sytkäreitä, nainen kertasi.Melkein kaksi tuntia kestäneen piinan jälkeen kopla päätti poistua paikalta. Pudasjärvinen nainen saatiin aseella uhaten autoon, jolla lähdettiin liikkeelle pohjoista kohti.– Yhtäkkiä minun päähän annettiin pipo ja sanottiin että nyt lähdetään ajelulle. Vanhempi mies oli joulupukin naamari päässä. Hän sanoi, että katopa että pukille on tie vapaa.35-vuotiaan ryöstäjän ja naisen automatka jatkui parin pysähdyksen jälkeen Tornioon. Ryöstäjä päätti vaihtaa auton ennen valtion rajan ylitystä. Se onnistui toisessa vuokrausfirmassa. Matka jatkui vuokra-autolla Luulajaan, missä ryöstäjä ja nainen kirjoittautuivat väärillä nimillä hotelliin. Matkan aikana nainen sai tietää, että hänen puolisonsa on tapettu ja koti poltettu.– Matkanteko oli hirvittävää, miehen ajotyyli oli kamalaa, mentiin laidasta laitaan. Pelkäsin sitä niin hirveästi, etten uskaltanut katsoa, itkin välillä hysteerisesti. Kysyin että mitä sinä minulla teet, miksi olen mukana. Ilmeisesti minulta piti saada rahaa. Tili ei ollut vielä tyhjä, nainen arvioi.Hotellihuoneessa ryöstäjä oli naisen mielestä sekavassa mielentilassa. Hän kuvasi itseään sosiaaliseen mediaan, etsi kaapeista jotakin ja lopulta nukahti. Nainen istui lattialla pelon vallassa.– En uskaltanut lähteä. Odotin koko ajan sitä ensimmäistä puukoniskua, olin pelosta sekaisin. Kuolemanpelko oli niin valtava. Kun mies heräsi, hän oli ihan erilainen kuin automatkalla. Katse oli pelottava. Hän mittaili hotellihuoneen kaappeja. Luulin että hän tappaa minut ja laittaa kaappiin.Mies otti naisen pankkikortin ja lähti ulos. Nainen istui lamaantuneena sängyllä. Lopulta hotellihuoneen ovi aukeni.– Poliisi tuli ja minua ei tapettukaan sinne huoneeseen. Tilannetta ei voi edes kuvata. Kun tajuntaan meni että pelastuin, lakkasin hengittämästä. Kouristelin, tärisin ja ulisin, olin tukehtua. Sydän oli tulossa ulos, ahdistava ja kauhea kokemus, pitkästä piinasta selvinnyt nainen kuvaili tilannetta pelastumisen hetkellä.Tammikuisen vuorokauden kokemukset ovat naisen mukaan vieneet häneltä luottamuksen ihmisiin ja pilanneet elämän. Onnellinen lintukotoelämä on murskana.– Minulta meni mies, turvallisuus, koti ja kaikki se mitä 35 vuotta yhdessä on tehty. On tunne, ettei ihminen voi tällaisesta koskaan selvitä. Elämä on tuhottu. En ole koskaan ennen uskonut ihmisistä pahaa, nyt näen kaikki ihmiset vihollisina, jotka voivat tehdä minulle pahaa, selkeäsanainen nainen totesi.