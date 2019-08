Mönkijävarkaudesta alkanut järjetön surmavyyhti käräjillä – syyte: kolmikko tappoi miehen, kidnappasi puolison ja poltti pariskunnan talon

Oulun seutu

Mönkijävarkaudesta alkanut järjetön surmavyyhti käräjillä – syyte: kolmikko tappoi miehen, kidnappasi puolison

Syytettyjen penkillä käräjäoikeudessa istuu kolme oululaista: 45- ja 35-vuotiaat miehet sekä 23-vuotias nainen. Keskusrikospoliisi tutki tapausta murhana, mutta syyttäjä on nostanut syytteet taposta.Lisäksi syyttäjä on nostanut vyyhdessä syytteitä muun muassa törkeästä ryöstöstä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja törkeästä vapaudenriistosta. Kaikkiaan erilaisia syytekohtia on 18.Henkirikokseen, tulipaloon ja kidnappaukseen johtaneiden tapahtumien arvioidaan alkaneen, kun kolmikko lähti Oulusta Pudasjärvelle pelottelutarkoituksessa. Seurueen autosta ammuttiin ensin laukauksia kerrostaloa kohti Pudasjärven keskustassa.Ammuskelun jälkeen kolmikko jatkoi matkaansa Oulun suuntaan Petäjäkankaantielle, jolloin heidän autonsa suistui lumipenkkaan. Auton hinaamista varten he anastivat läheisestä talosta mönkijän.Kun mönkijän omistaja tuli hakemaan kulkupeliänsä takaisin, hänet ammuttiin. Tämän jälkeen kolmikko siirtyi omakotitaloon, missä he pahoinpitelivät kuolleen miehen puolisoa ja pakottivat hänet tekemään rahasiirtoja verkkopankissa.Pahoinpitelyn jälkeen yksi syytetyistä varasti kuolleen miehen auton ja pakotti puolison kyytiin. Hän pakeni autolla Ruotsin puolelle Luulajaan, josta poliisi sai hänet kiinni. Matkan aikana puoliso pakotettiin käyttämään pankkikorttia.Rikosten jälkeen syytetyt vielä sytyttivät uhriensa omakotitalon palamaan. Talo tuhoutui asumiskelvottomaksi.Tapahtumia tutkineen keskusrikospoliisin mukaan rikoksen uhrit valikoituivat sattumalta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Nurmenniemi kuvaili tapahtumia poikkeuksellisen törkeäksi ja epätavalliseksi.– Rikoskokonaisuus on poikkeuksellisen törkeä, ja uhrit valikoituivat kohteeksi täysin sattumalta onnettoman tapahtuman seurauksena, Nurmenniemi kuvaili tutkintaa IS:lle kesäkuussa.