Oulun seutu

Naiskaksikko petkutti vanhuksia Oulussa – saaliiksi käteistä, koruja ja pankkikortteja

Kahden naisen epäillään syyllistyneen törkeisiin petoksiin ja näpistyksiin oululaisissa palvelutaloissa. Saaliikseen he ovat saaneet käteistä, pankkikortteja ja koruja useiden tuhansien eurojen edestä.Naiset ovat päässeet palvelutalossa asuvien vanhusten luo kaupittelemalla sukkia ja muita tuotteita. Asunnoista on anastettu koruja ja lompakot, joissa ollut käteistä rahaa sekä pankkikortit.Oulun poliisin mukaan uhrien pankkikortteja on onnistuttu käyttämään ja petoksella saadun rikoshyödyn epäillään molemmissa tapauksissa olevan jopa useita tuhansia euroja. Tekotapa on ollut molemmissa tapauksissa likipitäen sama.– Pankki- ja luottokortteihin kannattaa aina asettaa nosto- ja maksurajat, jolloin rikoksen sattuessa vahingot jäävät pienemmiksi. Iäkkäiden läheisten osalta läheisten olisi syytä huolehtia asia yhdessä läheisensä kanssa, poliisi muistuttaa.Lisäksi muistutetaan siitä, ettei pankkikorttien tunnuslukuja saa koskaan säilyttää yhdessä pankkikorttien kanssa, eikä tunnuslukuja saa kertoa sivullisille.– Ikäihmisten ei tulisi päästää asuntoonsa täysin sivullisia henkilöitä, ellei läsnä ole muita lähiomaisia tai luotettavia henkilöitä, taikka vierailu koskee aiemmin sovitusti oikeaa ja rehellistä asiaa, poliisi huomauttaa.